В Украине запустили курсы по изготовлению и использованию боеприпасов для БПЛА

Украинский военный с дроном. Фото из Telegram Владимира Зеленского

Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности совместно с двумя ведущими вузами запустило первый пилотный учебный курс для подготовки специалистов по изготовлению и эксплуатации боеприпасов для БПЛА.

Источник: сайт министерства

Дословно Минстратегпром: "Первая группа из 27 слушателей уже начала шестинедельное обучение. До конца 2023 года курсы по изготовлению и использованию боеприпасов для БПЛА пройдут более 100 сотрудников соответствующих учреждений, ведомств и предприятий".

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Детали: Сейчас учатся представители соответствующих ведомств и военнослужащие, которые непосредственно будут использовать изделия на фронте.

Курс включает:

изучение конструкции современных боеприпасов к БПЛА,

получение навыков обращения с продуктами спецхимии,

обеспечение безопасности при обращении с боеприпасами,

получение практического опыта по первичной медицинской помощи.

Сообщается, что по окончанию курсов слушатели получат свидетельство о прохождении курсов повышения квалификации.