В Украине запустили курсы по изготовлению и использованию боеприпасов для БПЛА
Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности совместно с двумя ведущими вузами запустило первый пилотный учебный курс для подготовки специалистов по изготовлению и эксплуатации боеприпасов для БПЛА.
Источник: сайт министерства
Дословно Минстратегпром: "Первая группа из 27 слушателей уже начала шестинедельное обучение. До конца 2023 года курсы по изготовлению и использованию боеприпасов для БПЛА пройдут более 100 сотрудников соответствующих учреждений, ведомств и предприятий".
Детали: Сейчас учатся представители соответствующих ведомств и военнослужащие, которые непосредственно будут использовать изделия на фронте.
Курс включает:
- изучение конструкции современных боеприпасов к БПЛА,
- получение навыков обращения с продуктами спецхимии,
- обеспечение безопасности при обращении с боеприпасами,
- получение практического опыта по первичной медицинской помощи.
Сообщается, что по окончанию курсов слушатели получат свидетельство о прохождении курсов повышения квалификации.