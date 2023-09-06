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В Украине запустили курсы по изготовлению и использованию боеприпасов для БПЛА

Ирина БалачукСреда, 6 сентября 2023, 23:09
В Украине запустили курсы по изготовлению и использованию боеприпасов для БПЛА
Украинский военный с дроном. Фото из Telegram Владимира Зеленского

Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности совместно с двумя ведущими вузами запустило первый пилотный учебный курс для подготовки специалистов по изготовлению и эксплуатации боеприпасов для БПЛА.

Источник: сайт министерства

Дословно Минстратегпром: "Первая группа из 27 слушателей уже начала шестинедельное обучение. До конца 2023 года курсы по изготовлению и использованию боеприпасов для БПЛА пройдут более 100 сотрудников соответствующих учреждений, ведомств и предприятий".

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Детали: Сейчас учатся представители соответствующих ведомств и военнослужащие, которые непосредственно будут использовать изделия на фронте.

Курс включает:

  • изучение конструкции современных боеприпасов к БПЛА,
  • получение навыков обращения с продуктами спецхимии,
  • обеспечение безопасности при обращении с боеприпасами,
  • получение практического опыта по первичной медицинской помощи.

Сообщается, что по окончанию курсов слушатели получат свидетельство о прохождении курсов повышения квалификации.

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Темы: беспилотникиобразованиеВооруженные силы
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