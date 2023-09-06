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Сотни российских спортсменов сменили гражданство, Минспорта РФ уменьшает эту цифру

Ирина БалачукСреда, 6 сентября 2023, 23:59
Сотни российских спортсменов сменили гражданство, Минспорта РФ уменьшает эту цифру
Фото РИА Новости

В Минспорта РФ заявили, что больше 100 российских спортсменов сменили гражданство и перешли в другие иностранные сборные, вместе с тем российские журналисты насчитали таких в два раза больше.

Источник: российское пропагандистские издание ТАСС со ссылкой на заместителя министра спорта РФ Алексея Морозова, российские издания Meduza и Холод

Прямая речь Морозова: "55 спортсменов по олимпийским видам спорта сменили гражданство, если брать неолимпийские виды спорта, то эта цифра перевалила за 100. Есть прецеденты по возвращению средств, затраченных на подготовку. Что касается смены гражданства, то некоторые страны ведут себя не совсем корректно".

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Детали: При этом в июле 2023 года издание "Холод" на основе открытых данных подсчитало, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину не менее 204 российских спортсменов поменяли или собирались поменять спортивное гражданство, чтобы продолжить карьеру.

По оценкам журналистов, больше всего спортсменов, сменивших спортивное гражданство в 2022-2023 годах, среди шахматистов −141 человек. 

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • После полномасштабного вторжения России в Украину Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям не допускать спортсменов из России и Беларуси к участию в соревнованиях.
  • В начале 2023 года МОК призвал спортивные федерации допустить российских и белорусских спортсменов к соревнованиям, но только в нейтральном статусе и при выполнении ряда условий, в том числе если они не поддерживают войну.

Темы: Росcияспортвойнагражданство
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