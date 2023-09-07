Всероссийская ТРК начала вещание в так называемой "ДНР" − британская разведка

4 сентября Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания открыла донецкую франшизу и начала вещание на временно оккупированной территории Украины в так называемой "ДНР", сообщает британская разведка.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор Минобороны Великобритании от 7 сентября

Дословно разведка: "Жители подконтрольной России части Донецкой области в Украине теперь получают русскоязычные местные выпуски новостей от одной из крупнейших российских телерадиоорганизаций".

Реклама:

Детали: Сообщается, что местные выпуски новостей предоставляются российским телеканалом "Россия 1" и представляют российский взгляд на войну.

Разведка подчеркивает, что это является частью более широких усилий России, направленных на установление длительного контроля над этим регионом.

До 2014 года на ныне оккупированных территориях свободно транслировались русскоязычные теле- и радиостанции, базирующиеся в Украине.

ВИДЕО ДНЯ

Подконтрольные так называемому правительству "ДНР" и ориентированные на него вещатели также ретранслировали российские общенациональные программы новостей в рамках пропагандистской кампании, но не предоставляли региональных выпусков.

Разведка отмечает, что организация вещания ВГТРК в Донецке длилась более года − это почти наверняка было связано с отказом от работы подготовленных местных технических специалистов.

Те, кто симпатизирует "ДНР" и имеет необходимые навыки, вероятно, были завезены из Крыма, Луганска и других регионов.

Британская разведка подчеркивает, что, несмотря на то, что украинское вещание заблокировано в эфире, оно все еще доступно широкой аудитории через Интернет − в частности, люди используют VPN или другие технологии активного обхода российских ограничений.

Также подчеркивается, что мобильные телефоны, подключенные к украинским провайдерам, скорее всего, не имеют ограничений.

Предыстория: