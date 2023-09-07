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Генсек НАТО заявил о прогрессе контрнаступления: "Украинцы постепенно набирают силы"

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 7 сентября 2023, 12:32

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что украинские войска смогли прорвать российскую оборону и достигли прогресса в контрнаступлении.

Источники: "Европейская правда" со ссылкой на AFP, Столтенберг сказал во время выступления перед европарламентариями

"Українці поступово набирають сили, і це доводить важливість нашої підтримки, а також нашу здатність і готовність продовжувати цю підтримку", – сказав він законодавцям.

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"Це важкі бої, але українські сили змогли прорвати оборонні лінії російських військ, і вони просуваються вперед", – зазначив Столтенберг.

Він відзначив значну замінованість, яка ускладнює просування Збройних сил України.

"Але українці вирішили розпочати наступ, тому що вони збираються звільнити свою землю, і вони роблять успіхи. Можливо, не так швидко, як ми сподівалися, але вони поступово просуваються вперед, приблизно по 100 метрів на день", – сказав генсек.

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"Навряд чи в будь-якій війні ми побачимо лише перемоги тієї сторони, яку ми підтримуємо. Будуть і погані, і хороші дні. Ми повинні бути з Україною не лише в добрі часи, але й у погані", – наголосив він.

За словами генсека, "ми підтримуємо їх, коли вони перемагають, і коли вони програють, ми з Україною".

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен у Києві заявив, що Вашингтон бачить прогрес українського контрнаступу, і Штати подбають про те, щоб Україна і зараз, і в довгостроковій перспективі мала необхідну допомогу. 

Минулого тижня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба також емоційно відповів коментаторам, які критикують "надто повільний" контрнаступ. 

Темы: НАТОконтрнаступление
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