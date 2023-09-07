Церковника УПЦ МП, который является кумом жены Медведчука, уличили в пропаганде коммунизма

На Закарпатье Служба безопасности Украины разоблачила на пропаганде коммунистического режима священника УПЦ МП.

Источник: Управление СБУ в Закарпатской области, прокуратура Закарпатской области, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: По данным следствия, к преступлению причастен настоятель одного из храмов Хустской епархии УПЦ МП, расположенного в Тячевском районе на Закарпатье.

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ФОТО, ПРЕДОСТАВЛЕННОЕ УП ИСТОЧНИКОМ

По данным источника "Украинской правды", речь идет о Виталии Хромее 1983 года рождения, который является кумом жены Виктора Медведчука Оксаны Марченко (крестил с ней ребенка депутата Закарпатского облсовета от ОПЗЖ).

В СБУ отмечают, что церковник, будучи руководителем территориального благочиния, которое одним из первых с начала полномасштабного вторжения вышло из-под юрисдикции Московского патриархата, пытался никоим образом не допустить перехода общины в ПЦУ.

Оперативники спецслужбы установили, что на собственной странице в соцсетях священник пропагандировал коммунистический режим и распространял запрещенную в Украине советскую символику. Это подтвердила и инициированная по делу судебная искусствоведческая экспертиза.

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Среди своей многотысячной аудитории подозреваемый размещал изображения с коммунистическими символами, в частности со значком красной звезды и военным орденом СССР.

Кроме того, мужчина размещал сообщения, в которых поздравлял "С днем Великой Победы" и "украшал" свою аватарку изображением пятиконечной красной звезды.

Во время обысков в храме и по месту жительства священнослужителя, правоохранители обнаружили и изъяли компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности. Найдено большое количество агитационно-пропагандистских материалов российских авторов, брошюры сепаратистского характера.

Среди обнаруженного правоохранителями - книги, в которых унижаются религиозные чувства граждан других конфессий и формируются враждебные настроения к ним.

В отдельных брошюрах отрицается право Украины на независимость, и отмечается, что "Киев, без великой России, и отдельно от РФ, немыслим ни в коем случае".

В ходе следственных действий СБУ нашла тексты песен, которыми призывали к "пробуждению матушки-Руси" и молились за "спасение России", а также распечатки молитв, в которых упоминали патриарха РПЦ Кирилла Гундяева, который "благословил" российских военных убивать украинцев.

Сейчас правоохранители изучают все изъятые материалы для принятия дальнейших процессуальных действий.

Кроме того, в ходе оперативно-следственных действий установлено, что настоятель церкви незаконным образом занял земельный участок, на котором построен храм.

По данному факту начато уголовное производство за самовольное занятие земельного участка и самовольное строительство.

Настоятелю храма сообщено о подозрении в распространении коммунистической символики и пропаганде коммунистического тоталитарного режима.