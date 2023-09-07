Церковника УПЦ МП, который является кумом жены Медведчука, уличили в пропаганде коммунизма
На Закарпатье Служба безопасности Украины разоблачила на пропаганде коммунистического режима священника УПЦ МП.
Источник: Управление СБУ в Закарпатской области, прокуратура Закарпатской области, собеседник УП в правоохранительных органах
Детали: По данным следствия, к преступлению причастен настоятель одного из храмов Хустской епархии УПЦ МП, расположенного в Тячевском районе на Закарпатье.
По данным источника "Украинской правды", речь идет о Виталии Хромее 1983 года рождения, который является кумом жены Виктора Медведчука Оксаны Марченко (крестил с ней ребенка депутата Закарпатского облсовета от ОПЗЖ).
В СБУ отмечают, что церковник, будучи руководителем территориального благочиния, которое одним из первых с начала полномасштабного вторжения вышло из-под юрисдикции Московского патриархата, пытался никоим образом не допустить перехода общины в ПЦУ.
Оперативники спецслужбы установили, что на собственной странице в соцсетях священник пропагандировал коммунистический режим и распространял запрещенную в Украине советскую символику. Это подтвердила и инициированная по делу судебная искусствоведческая экспертиза.
Среди своей многотысячной аудитории подозреваемый размещал изображения с коммунистическими символами, в частности со значком красной звезды и военным орденом СССР.
Кроме того, мужчина размещал сообщения, в которых поздравлял "С днем Великой Победы" и "украшал" свою аватарку изображением пятиконечной красной звезды.
Во время обысков в храме и по месту жительства священнослужителя, правоохранители обнаружили и изъяли компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности. Найдено большое количество агитационно-пропагандистских материалов российских авторов, брошюры сепаратистского характера.
Среди обнаруженного правоохранителями - книги, в которых унижаются религиозные чувства граждан других конфессий и формируются враждебные настроения к ним.
В отдельных брошюрах отрицается право Украины на независимость, и отмечается, что "Киев, без великой России, и отдельно от РФ, немыслим ни в коем случае".
В ходе следственных действий СБУ нашла тексты песен, которыми призывали к "пробуждению матушки-Руси" и молились за "спасение России", а также распечатки молитв, в которых упоминали патриарха РПЦ Кирилла Гундяева, который "благословил" российских военных убивать украинцев.
Сейчас правоохранители изучают все изъятые материалы для принятия дальнейших процессуальных действий.
Кроме того, в ходе оперативно-следственных действий установлено, что настоятель церкви незаконным образом занял земельный участок, на котором построен храм.
По данному факту начато уголовное производство за самовольное занятие земельного участка и самовольное строительство.
Настоятелю храма сообщено о подозрении в распространении коммунистической символики и пропаганде коммунистического тоталитарного режима.