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США скоро передадут Украине новую партию кассетных снарядов – NYT

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 7 сентября 2023, 15:37
США скоро передадут Украине новую партию кассетных снарядов – NYT
КАССЕТНЫЕ БОЕПРИПАСЫ, ФОТО REUTERS

США в ближайшее время отправят в Украину новую партию кассетных боеприпасов.

Источник: The New York Times со ссылкой на трех неназванных американских чиновников, "Европейская правда"

Детали: Один из чиновников заявил изданию, что это оружие является ключевым для того, чтобы помочь Украине сохранить динамику, которую ВСУ недавно набрали во время контрнаступления на юге.

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Как говорится в материале, западные чиновники и эксперты соглашаются, что кассетные боеприпасы наиболее эффективны против войск и колонн техники, которые рассредоточены на открытой местности.

Ожидается, что спрос на боеприпасы в Украине будет расти, поскольку некоторые подразделения все больше полагаются на тяжелую артиллерию, чтобы подготовить почву для наступления пехоты.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • Ранее сообщалось, что США могут передать Украине кассетные боеприпасы большей дальности.
  • В июле США выделили пакет военной помощи Украине на 800 млн долларов, в состав которого впервые вошли кассетные боеприпасы.
  • В Белом доме ранее объясняли, что предоставление кассетных боеприпасов – временная мера, пока не будут развернуты мощности для производства обычных артиллерийских боеприпасов. Кроме того, Украина обязалась минимизировать риск использования кассетных боеприпасов.

Темы: СШАоружиепомощь Украине
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