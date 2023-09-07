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США вскоре передадут Киеву новую партию кассетных снарядов – New York Times

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 7 сентября 2023, 15:57
США вскоре передадут Киеву новую партию кассетных снарядов – New York Times
иллюстративное фото Getty Images

Соединенные Штаты Америки в ближайшее время планируют прислать Украине новую партию кассетных боеприпасов.

Источник: The New York Times со ссылкой на трех неназванных американских чиновников, сообщает "Европейская правда"

Детали: Один из чиновников заявил изданию, что это оружие является ключевым для того, чтобы помочь Украине сохранить динамику, которую Силы обороны недавно набрали во время контрнаступления на юге.

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Как говорится в материале, западные чиновники и эксперты сходятся во мнении, что кассетные боеприпасы наиболее эффективны против войск и колонн техники, которые рассредоточены на открытой местности.

Ожидается, что спрос на боеприпасы в Украине будет расти, поскольку некоторые подразделения все больше полагаются на тяжелую артиллерию, чтобы подготовить почву для наступления пехоты.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Ранее сообщалось, что США могут передать Украине кассетные боеприпасы большей дальности.
  • В июле США выделили пакет военной помощи Украине на 800 млн долларов, в состав которого впервые вошли кассетные боеприпасы.
  • В Белом доме ранее объясняли, что предоставление кассетных боеприпасов – временная мера, пока не будут развернуты мощности для производства обычных артиллерийских боеприпасов. Кроме того, Украина обязалась минимизировать риск использования кассетных боеприпасов.

Темы: помощь УкраинеСШАоружие
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