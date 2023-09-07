США вскоре передадут Киеву новую партию кассетных снарядов – New York Times
Соединенные Штаты Америки в ближайшее время планируют прислать Украине новую партию кассетных боеприпасов.
Источник: The New York Times со ссылкой на трех неназванных американских чиновников, сообщает "Европейская правда"
Детали: Один из чиновников заявил изданию, что это оружие является ключевым для того, чтобы помочь Украине сохранить динамику, которую Силы обороны недавно набрали во время контрнаступления на юге.
Как говорится в материале, западные чиновники и эксперты сходятся во мнении, что кассетные боеприпасы наиболее эффективны против войск и колонн техники, которые рассредоточены на открытой местности.
Ожидается, что спрос на боеприпасы в Украине будет расти, поскольку некоторые подразделения все больше полагаются на тяжелую артиллерию, чтобы подготовить почву для наступления пехоты.
Предыстория:
- Ранее сообщалось, что США могут передать Украине кассетные боеприпасы большей дальности.
- В июле США выделили пакет военной помощи Украине на 800 млн долларов, в состав которого впервые вошли кассетные боеприпасы.
- В Белом доме ранее объясняли, что предоставление кассетных боеприпасов – временная мера, пока не будут развернуты мощности для производства обычных артиллерийских боеприпасов. Кроме того, Украина обязалась минимизировать риск использования кассетных боеприпасов.