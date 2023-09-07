США вскоре передадут Киеву новую партию кассетных снарядов – New York Times

Соединенные Штаты Америки в ближайшее время планируют прислать Украине новую партию кассетных боеприпасов.

Источник: The New York Times со ссылкой на трех неназванных американских чиновников, сообщает "Европейская правда"

Детали: Один из чиновников заявил изданию, что это оружие является ключевым для того, чтобы помочь Украине сохранить динамику, которую Силы обороны недавно набрали во время контрнаступления на юге.

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Как говорится в материале, западные чиновники и эксперты сходятся во мнении, что кассетные боеприпасы наиболее эффективны против войск и колонн техники, которые рассредоточены на открытой местности.

Ожидается, что спрос на боеприпасы в Украине будет расти, поскольку некоторые подразделения все больше полагаются на тяжелую артиллерию, чтобы подготовить почву для наступления пехоты.

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