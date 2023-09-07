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Блинкен встретился с украинскими пограничниками и сел за руль броневика

Валентина РоманенкоЧетверг, 7 сентября 2023, 16:49
Блинкен встретился с украинскими пограничниками и сел за руль броневика
фото ГПСУ

Государственный секретарь США Энтони Блинкен 7 сентября встретился с украинскими пограничниками, которым Штаты передают американские бронемашины MRAP.

Источник: Блинкен и посол США в Украине Бриджит Бринк в соцсети Х, Госпогранслужба

Прямая речь Блинкена: "Посетили пограничников, чтобы увидеть, как они продолжают защищать территорию и народ Украины. Мы предоставляем 300 миллионов долларов нового финансирования правоохранительному сектору Украины для продолжения этой важной работы. Соединенные Штаты остаются едиными с Украиной".

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Прямая речь Нуланд: "Соединенные Штаты предоставят 190 автомобилей MRAP (украинской полиции и пограничникам -ред.), чтобы дать возможность храбрым украинским правоохранителям защищать мирных жителей - особенно тех, кто находится вблизи линии фронта".

Детали: Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко обсудил с Блинкеном уже реализованные проекты по укреплению потенциала пограничников и дальнейшую поддержку.

ВИДЕО ДНЯ

На базе одного из подразделений делегация Госдепартамента США и Посольства США в Украине ознакомилась с задачами пограничного ведомства и помощью, полученной Госпогранслужбой в рамках совместных проектов.

 
фото з х

"Если бы не помощь международных партнеров, в частности INL, наши потери были бы гораздо больше. Потому что от наших партнеров пограничники вовремя получали бронежилеты, защитные шлемы и т.д.", - отметил Дейнеко.

 
фото з х

Делегаты увидели вооружение, технику, приборы ночного видения и комплексы БПЛА, которые в боевых действиях используют защитники границы, обломки сбитых вражеских ударных дронов и ракет, трофеи, которые были захвачены у противника.

Блинкен отметил прекрасную организацию по использованию и применению пограничниками полученной помощи от США. Он также лично сел за руль бронеавтомобиля Roshel Senator MRAP, поступивших подразделениям Государственной пограничной службы Украины в рамках реализации проектов помощи.

 
фото з х

Темы: СШАПограничная службапомощь Украине
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