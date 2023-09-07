Россияне повредили переправу на востоке – в ВСУ ее быстро починили
Четверг, 7 сентября 2023, 19:09
На восточном направлении фронта российские захватчики повредили сборный мост через реку, который использовался для гуманитарных нужд жителей сел.
Источник: Командование Сил поддержки Вооруженных Сил Украины
Дословно: "Вследствие вражеских обстрелов на восточном направлении был поврежден сборный мост через реку, который был развернут для гуманитарных нужд между селами, где проживает гражданское население.
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Мостовое подразделение Отдельной инженерной бригады Командования Сил поддержки в сжатые сроки восстановило переправу".