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Россияне повредили переправу на востоке – в ВСУ ее быстро починили

Елена РощинаЧетверг, 7 сентября 2023, 19:09
Россияне повредили переправу на востоке – в ВСУ ее быстро починили
Сборный мост между селами на востоке Украины, фото Командования Сил поддержки ВСУ

На восточном направлении фронта российские захватчики повредили сборный мост через реку, который использовался для гуманитарных нужд жителей сел. 

Источник: Командование Сил поддержки Вооруженных Сил Украины

Дословно: "Вследствие вражеских обстрелов на восточном направлении был поврежден сборный мост через реку, который был развернут для гуманитарных нужд между селами, где проживает гражданское население.

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Мостовое подразделение Отдельной инженерной бригады Командования Сил поддержки в сжатые сроки восстановило переправу".

 
Сборный мост инженеры ВСУ быстро починили
Командование Сил поддержки ВСУ
 
Сборный мост инженеры ВСУ быстро починили
Командование Сил поддержки ВСУ

Темы: войнаВооруженные силы
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