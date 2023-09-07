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Армения передала Украине первую с начала войны помощь – гаджеты для школьников

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 7 сентября 2023, 21:20
Армения передала Украине первую с начала войны помощь – гаджеты для школьников
жена премьер-министра Республики Армения Анна Акопян и Министр образования и науки Оксен Лисовой. Фото - МОН

Жена премьер-министра Армении Анна Акопян привезла в Украину первую с начала войны гуманитарную помощь от Еревана - это гаджеты для школьников.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Министерство образования и науки Украины

Детали: Как сообщает ведомство, Акопян передала гуманитарную помощь для онлайн-обучения – более 1000 смартфонов, планшетов и ноутбуков для школьников.

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Отмечают, что эти гаджеты прежде всего предназначены для детей в тех областях, в которых больше всего школ работают в онлайн-режиме. Речь о детях, которым пришлось покинуть дом из-за боевых действий, детей с инвалидностью, детей из малообеспеченных семей или детей, лишенных родительской опеки.

Каждая из указанных областей получила одинаковое количество девайсов – по 80 ноутбуков/планшетов и 68 смартфонов. Ноутбуки и планшеты передадут в собственность учебных заведений, а смартфоны – как персональные подарки ученикам учреждений профессионально-технического образования из малообеспеченных семей.

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"Важно понимать, что девайсы для детей – это не только о подключении к урокам. Это также о возможности общаться со сверстниками, узнавать новую информацию, социализироваться. Радуемся, что вместе с партнерами можем обеспечивать такие возможности", – заявили в Минобразования.

Ранее СМИ сообщили, что Армения направила в Украину гуманитарную помощь впервые с начала развязанной Россией полномасштабной войны.

Армянский премьер-министр Никол Пашинян ранее заявлял, что Армения не поддерживает Россию в ее войне против Украины.

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Темы: Арменияпомощь Украинеобразование
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