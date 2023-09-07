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Польша планирует увеличить объемы производства гаубиц Krab

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 7 сентября 2023, 21:39
Польша планирует увеличить объемы производства гаубиц Krab
Самоходные гаубицы KRAB

Премьер-министр Матеуш Моравецкий подписал письмо о намерениях профинансировать строительство второй линии производства гаубиц Krab.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Wprost

Детали: Сейчас известные польские гаубицы производят на заводе в городе Сталева Воля. Новое предприятие по производству Krab планируют запустить в городе Гливице.

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Правительство Польши намерено вложить 850 миллионов злотых (почти 200 миллионов долларов).

"Эти средства позволят оборудовать новые производственные цеха, чтобы в ближайшее время, как только мы сможем организовать технологический процесс, на заводе Бумар-Лабендах было произведено около 50 Krab", – отметил Моравецкий.

Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил о намерениях производить в стране южнокорейскую военную технику.

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Кроме того, Польша создает у себя производство комплектующих для американских истребителей F-16.

Темы: Польшаоружиепроизводство
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