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Флот РФ не блокирует суда в Черном море, но прибегает к хитростям – спикер ВМС ВСУ

Валентина РоманенкоПятница, 8 сентября 2023, 13:28
Флот РФ не блокирует суда в Черном море, но прибегает к хитростям – спикер ВМС ВСУ
Патрульный корабль в Севастопольской бухте, архивное фото Радио Свободы

ЧФ РФ сейчас не блокирует суда в акватории Черного моря: российские военные заняты тем, что охраняют свои пункты постоянной дислокации и побережья.

Источник: спикер ВМС Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук в эфире "Радио Свобода"

Прямая речь: "Сейчас они в основном заняты тем, что несут службу по охране и обороне своих пунктов постоянной дислокации, мест базирования, своего побережья. Их тактика в Черном море сводилась к очень простой формуле: 12 морских миль - это суверенная территория, это территориальное море так называемое. Это та часть моря от берега, которая является фактически территорией государства".

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Детали: Однако, по словам спикера ВМС, флот России прибегает к хитрости, чтобы создать видимость контроля над Черным морем и грузовыми перевозками как для внутренней российской аудитории, так и для мировой.

Прямая речь: "Они, пользуясь международным правом, перекрывают участок моря в этой части внутренней - экономической зоне - и объявляют там о проведении, например, учений по стрельбам.

Это разрешается. И, соответственно, у них появляется юридический повод для того, чтобы этот участок контролировать. Они их (учения - ред.) всегда делают на торговых путях для того чтобы усложнить мореплавание таким образом. Некоторые суда на это, конечно, не обращают внимания, понимая, что это все по факту фейк.

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Для этого нет поводов, нет мандата. Кто вообще может объявлять какое-то эмбарго, например, блокаду? Это должны озвучивать международные организации. И Россия это понимает прекрасно, и поэтому они прибегают к таким хитростям. Но при этом их риторика для внутреннего потребителя - она совсем другая. У себя в информационном и в международном пространстве (это звучит - ред.) именно как предотвращение контрабанды оружия".

Темы: ЧФ РоссииЧерное морезерновойна
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