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Уже 7 человек погибли из-за катастрофических наводнений в Греции

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 8 сентября 2023, 15:58
Уже 7 человек погибли из-за катастрофических наводнений в Греции
фото: intime

До семи возросло количество погибших из-за сильных наводнений в Греции, людей спасают с крыш домов вертолетами.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Kathimerini

Детали: Погодные условия наконец улучшились, упростив помощь пострадавшим на подтопленной Фессалийской равнине. Спасатели ищут заблокированных водой людей и пропавших без вести.

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фото: intime

В настоящее время подтвердили гибель семи человек, эта цифра может возрасти.

Местные жители, у которых есть лодки, помогают подвозить заблокированным соседям воду, продукты и медикаменты.

Спасатели и военные с помощью вертолетов спасли 149 человек, заблокированных на крышах, такие вылеты продолжаются.

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Вода еще не достигла наивысшего уровня, в городе Ларисса и близлежащих населенных пунктах готовятся к новым подтоплениям.

 
фото: intime

Премьер Кириакос Мицотакис утром на вертолете посетил подтопленные города Кардица и Трикала и встретился с местными властями, а затем отправился на встречу координационного штаба по реагированию на стихийное бедствие.

Эксперты опасаются вспышки заболеваний из-за сотен животных, погибших в результате наводнения.

Как сообщалось, жители греческого села Метаморфоси в центральной части страны были вынуждены спасаться на крышах, потому что дома фактически ушли под воду.

Кроме того, по меньшей мере семь человек погибли в результате сильных дождей, вызвавших внезапные наводнения на северо-западе Турции.

Темы: Греция
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