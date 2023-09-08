Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Уже 7 человек погибли из-за катастрофических наводнений в Греции

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 8 сентября 2023, 15:58
Уже 7 человек погибли из-за катастрофических наводнений в Греции
фото: intime

До семи возросло количество погибших из-за сильных наводнений в Греции, людей спасают с крыш домов вертолетами.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Kathimerini

Детали: Погодные условия наконец улучшились, упростив помощь пострадавшим на подтопленной Фессалийской равнине. Спасатели ищут заблокированных водой людей и пропавших без вести.

Реклама:
 
фото: intime

В настоящее время подтвердили гибель семи человек, эта цифра может возрасти.

Местные жители, у которых есть лодки, помогают подвозить заблокированным соседям воду, продукты и медикаменты.

Спасатели и военные с помощью вертолетов спасли 149 человек, заблокированных на крышах, такие вылеты продолжаются.

ВИДЕО ДНЯ

Вода еще не достигла наивысшего уровня, в городе Ларисса и близлежащих населенных пунктах готовятся к новым подтоплениям.

 
фото: intime

Премьер Кириакос Мицотакис утром на вертолете посетил подтопленные города Кардица и Трикала и встретился с местными властями, а затем отправился на встречу координационного штаба по реагированию на стихийное бедствие.

Эксперты опасаются вспышки заболеваний из-за сотен животных, погибших в результате наводнения.

Как сообщалось, жители греческого села Метаморфоси в центральной части страны были вынуждены спасаться на крышах, потому что дома фактически ушли под воду.

Кроме того, по меньшей мере семь человек погибли в результате сильных дождей, вызвавших внезапные наводнения на северо-западе Турции.

Темы: Греция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

Все новости...
Греция
War Speeches. Неделя беспокойства и дипломатических неудач для России
Греция может передать Украине сто танков Leopard 1, которые отремонтирует Германия
В Греции борются одновременно с десятками пожаров, самый сложный длится 10 дней
Последние новости
12:52
фотоВо дворе поврежденной от обстрела РФ многоэтажки в Одессе включили гирлянду на елке
12:50
Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура
12:44
Цены на нефть упали на 10% в 2023 году
12:34
Художница Морозюк собралась замуж за сына фигуранта коррупционного скандала
12:22
В Днепре прогремели взрывы после предупреждения ВС о ракете - СМИ
12:08
обновлено от 10:33В Украине 1,5 часа длилась воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
12:00
Британская разведка спрогнозировала рост потерь России в войне против Украины до 2025 года
11:57
Проблемы рынка недвижимости, затронувшие Китай, ударяют по другим азиатским странам
11:31
фотоНе только пингвинята: полярники показали, кто еще родился возле "Вернадского"
11:30
Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы
Все новости...
Реклама: