Залужный обсудил с Каволи ситуацию на фронте и потребности украинской армии

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи.

Источник: Залужный в Telegram

Прямая речь: "Прежде всего обсудили вопросы, касающиеся фронта. Ознакомил генерала Каволи с обстановкой на линии соприкосновения, подробно с нашими оборонительными и наступательными операциями.

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Несмотря на яростное сопротивление врага, наши воины продолжают двигаться вперед. Обменялись мнениями относительно возможных планов противника, а также обсудили оборонительные потребности украинской армии".

Предыстория:

В середине августа Залужный встретился на польско-украинской границе с высокопоставленными чиновниками НАТО, чтобы обсудить стратегию украинского контрнаступления.

В четверг, 7 сентября, Залужный поговорил о потребностях украинской армии, обучении украинских бойцов и обстановке на фронте с начальником Объединенного штаба Вооруженных сил Франции Тьери Бюркаром.