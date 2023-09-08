Залужный обсудил с Каволи ситуацию на фронте и потребности украинской армии
Пятница, 8 сентября 2023, 20:33
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи.
Источник: Залужный в Telegram
Прямая речь: "Прежде всего обсудили вопросы, касающиеся фронта. Ознакомил генерала Каволи с обстановкой на линии соприкосновения, подробно с нашими оборонительными и наступательными операциями.
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Несмотря на яростное сопротивление врага, наши воины продолжают двигаться вперед. Обменялись мнениями относительно возможных планов противника, а также обсудили оборонительные потребности украинской армии".
Предыстория:
- В середине августа Залужный встретился на польско-украинской границе с высокопоставленными чиновниками НАТО, чтобы обсудить стратегию украинского контрнаступления.
- В четверг, 7 сентября, Залужный поговорил о потребностях украинской армии, обучении украинских бойцов и обстановке на фронте с начальником Объединенного штаба Вооруженных сил Франции Тьери Бюркаром.
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