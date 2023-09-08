Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украина будет готова к членству в ЕС через 2 года – Стефанишина

Алена МазуренкоПятница, 8 сентября 2023, 23:36
Украина будет готова к членству в ЕС через 2 года – Стефанишина
ФОТО: СТЕФАНИШИНА В FACEBOOK

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина считает, что Украина будет готова к членству в ЕС через 2 года, но вступить в НАТО может раньше чем в Европейский союз.

Источник: Стефанишина в интервью "Голосу Америки"

Прямая речь: "Мы будем готовы к членству в ЕС в ближайшие 2 года, но конечно ход войны будет определять политические рамки.

Реклама:

Я считаю, что 2 лет нам будет достаточно для полной готовности и в момент, когда завершится война, мы сделаем в 10 раз больше, чем мы делаем сейчас, чтобы это решение было принято".

Детали: По словам Стефанишиной, Украина даже в условиях войны является большой частью европейской экономики. В частности, Украина входит в топ-20 импортеров различной продукции в ЕС и крупнейшим рынком на территории Европы: "И с этой точки зрения готовность Украины к вступлению в ЕС самая высокая среди других стран".

Она добавила, что решение о том, что Украина станет членом ЕС - принято: "Со всеми своими аграрными территориями, со всем что имеет. Реальности, в которой Украина перестанет быть аграрной страной - не существует".

ВИДЕО ДНЯ

Стефанишина отметила, что сейчас в ЕС пересматривают аграрную политику, чтобы адаптироваться к приходу новых мощных игроков на европейском рынке.

Она отметила, что в Украине так же работают над путем к вступлению в НАТО, но само решение зависит не только от Украины.

По ее словам, вопрос о НАТО - это политическое решение: "На саммите в Вильнюсе оно было принято. Мы работаем над тем, чтобы усилить совместимость с силами Альянса и усилить стратегическую обороноспособность страны через реформы в секторе безопасности и обороны и через уроки войны, которые мы изучили".

При этом Стефанишина считает, что Украина может вступить в НАТО быстрее чем в ЕС. Это связано с тем, что после победы Альянс захочет иметь у себя страну с одной из самых сильных армий, которая будет гарантом безопасности для Европы.

Темы: ЕСНАТОУкраинаевроинтеграция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

Все новости...
ЕС
Совет ЕС наложил санкции на россиян, которые преследовали крымских татар
В ЕС не уверены, что G20 согласует декларацию из-за разногласий по войне
В Польше заявили, что давление Украины по агроимпорту "выходит за определенные рамки"
Последние новости
12:52
фотоВо дворе поврежденной от обстрела РФ многоэтажки в Одессе включили гирлянду на елке
12:50
Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура
12:44
Цены на нефть упали на 10% в 2023 году
12:34
Художница Морозюк собралась замуж за сына фигуранта коррупционного скандала
12:22
В Днепре прогремели взрывы после предупреждения ВС о ракете - СМИ
12:08
обновлено от 10:33В Украине 1,5 часа длилась воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
12:00
Британская разведка спрогнозировала рост потерь России в войне против Украины до 2025 года
11:57
Проблемы рынка недвижимости, затронувшие Китай, ударяют по другим азиатским странам
11:31
фотоНе только пингвинята: полярники показали, кто еще родился возле "Вернадского"
11:30
Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы
Все новости...
Реклама: