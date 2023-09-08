Украина будет готова к членству в ЕС через 2 года – Стефанишина

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина считает, что Украина будет готова к членству в ЕС через 2 года, но вступить в НАТО может раньше чем в Европейский союз.

Источник: Стефанишина в интервью "Голосу Америки"

Прямая речь: "Мы будем готовы к членству в ЕС в ближайшие 2 года, но конечно ход войны будет определять политические рамки.

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Я считаю, что 2 лет нам будет достаточно для полной готовности и в момент, когда завершится война, мы сделаем в 10 раз больше, чем мы делаем сейчас, чтобы это решение было принято".

Детали: По словам Стефанишиной, Украина даже в условиях войны является большой частью европейской экономики. В частности, Украина входит в топ-20 импортеров различной продукции в ЕС и крупнейшим рынком на территории Европы: "И с этой точки зрения готовность Украины к вступлению в ЕС самая высокая среди других стран".

Она добавила, что решение о том, что Украина станет членом ЕС - принято: "Со всеми своими аграрными территориями, со всем что имеет. Реальности, в которой Украина перестанет быть аграрной страной - не существует".

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Стефанишина отметила, что сейчас в ЕС пересматривают аграрную политику, чтобы адаптироваться к приходу новых мощных игроков на европейском рынке.

Она отметила, что в Украине так же работают над путем к вступлению в НАТО, но само решение зависит не только от Украины.

По ее словам, вопрос о НАТО - это политическое решение: "На саммите в Вильнюсе оно было принято. Мы работаем над тем, чтобы усилить совместимость с силами Альянса и усилить стратегическую обороноспособность страны через реформы в секторе безопасности и обороны и через уроки войны, которые мы изучили".

При этом Стефанишина считает, что Украина может вступить в НАТО быстрее чем в ЕС. Это связано с тем, что после победы Альянс захочет иметь у себя страну с одной из самых сильных армий, которая будет гарантом безопасности для Европы.