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Кремль возмутился на Армению за "недружественные шаги", включая помощь Украине

"Европейская правда", "Украинская правда"Суббота, 9 сентября 2023, 11:26
Кремль возмутился на Армению за недружественные шаги, включая помощь Украине
Фото: Getty Images

Россия вызвала в Министерство иностранных дел посла Армении Вагаршака Арутюняна на "жесткий разговор" за последние шаги Еревана, которые РФ считает недружественными, среди них, как считают в Кремле, поезда в Киев жены премьера и передача Украине гуманитарной помощи.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление МИД РФ.

Детали: В МИД России заявили, что заметили в Армении колебания относительно дальнейшего участия в Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) и двусторонних договорах с Россией, а также жизнеспособности договоренностей с участием России для нормализации отношений с Азербайджаном.

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"На таком фоне руководством Армении в последние дни предпринята серия недружественных шагов, включая запуск процесса ратификации Римского статута МУС, поездку в Киев супруги премьер-министра A. Акопян с передачей гумпомощи киевскому нацистскому режиму, проведение на армянской территории военных учений с участием СШАВ этой связи в МИД России был вызван посол Армении в Москве B. Арутюнян, которому сделано жесткое представление", – заявляет Москва.

Также послу передали ноту протеста из-за высказываний спикера парламента Симоняна в адрес спикера МИД РФ Марии Захаровой и всего ведомства, и отдельно возмутились задержаниями в Армении пророссийского блогера и представителя армянского филиала "Спутника".

В МИД РФ выразили надежду, что Россия и Армения остаются союзниками, и что Армения будет сотрудничать в вопросе учений по линии ОДКБ и "будущего направления в республику наблюдательной миссии организации для содействия урегулированию между Арменией и Азербайджаном".

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Темы: АрменияРосcиядипломатические отношенияУкраина
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