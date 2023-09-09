На Купянском направлении дрон пограничников попал в командный пункт оккупантов
Суббота, 9 сентября 2023, 17:49
Дрон-камикадзе украинских пограничников штурмовой бригады "Гвардии наступления" повредил командный пункт россиян на Купянском направлении.
Источник: Государственная пограничная служба Украины
Дословно: "Во время проведения аэроразведки на Купянском направлении пограничники штурмовой бригады "Стальной кордон" "Гвардии наступления" обнаружили командный пункт врага.
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Туда сразу же направился дрон-камикадзе, который "тихонько" сделал свое дело.
Как результат – поврежден внедорожник и часть здания".
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Детали: Пограничники обнародовали видео операции.