В Симферополе горит воинская часть

В оккупированном Симферополе в субботу произошел пожар на территории воинской части.

Источник: местные телеграм-каналы, так называемый "советник главы Крыма" Олег Крючков в Telegram

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Детали: После 16 часов в субботу местные телеграм-каналы сообщили о пожаре на территории воинской части в Симферополе.

Представитель оккупантов, так называемый "советник главы Крыма" Олег Крючков подтвердил информацию о пожаре, однако уверяет, что это "обычное бытовое возгорание".

"Любой пожар в Симферополе украинская пропаганда стремится превратить в "перемогу". Не выйдет. В воинской части в Симферополе обычное бытовое возгорание. Работают два пожарных автомобиля. Пожар локализован", - написал он.