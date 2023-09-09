В Симферополе горит воинская часть
Суббота, 9 сентября 2023, 18:09
В оккупированном Симферополе в субботу произошел пожар на территории воинской части.
Источник: местные телеграм-каналы, так называемый "советник главы Крыма" Олег Крючков в Telegram
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Детали: После 16 часов в субботу местные телеграм-каналы сообщили о пожаре на территории воинской части в Симферополе.
Представитель оккупантов, так называемый "советник главы Крыма" Олег Крючков подтвердил информацию о пожаре, однако уверяет, что это "обычное бытовое возгорание".
"Любой пожар в Симферополе украинская пропаганда стремится превратить в "перемогу". Не выйдет. В воинской части в Симферополе обычное бытовое возгорание. Работают два пожарных автомобиля. Пожар локализован", - написал он.
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