Сборная Украины сыграла вничью с Англией в отборе на Евро-2024

Сборная Украины впервые в отборе Евро-2024 по футболу сыграла вничью, завершив матч против Англии в польском Вроцлаве со счетом 1:1.

Источник: Суспільне спорт

Детали: За первый тайм Украина нанесла один удар по воротам – и тот оказался результативным. На 26-й минуте Александр Зинченко откликнулся в штрафной зоне на прострел Ефима Конопли – 1:0.

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Англичане продолжили оказывать давление на ворота Георгия Бущана. Незадолго до перерыва это вылилось в ответный гол, когда Гарри Кейн передачей от центра поля "нашел" Кайла Уокера. Защитник "Ман Сити" в штрафной зоне избавился от опеки Виталия Миколенко, обработал мяч и попал в нижний угол.

Близким к голу был англичанин Сака. Во втором тайме партнер Зинченко в "Арсенале" наносил мощный удар с линии штрафной, но попал в перекладину.

Удар Уокера так и остался единственным результативным у Англии. Подопечные Сергея Реброва успешно сдерживали соперника, ослабившего давление в конце встречи, и заработали зачетное очко – 1:1.