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Российские телеграм-каналы распространяют фейковые видео о новом "обмене" – штаб

Катерина ТищенкоСуббота, 9 сентября 2023, 21:59
Российские телеграм-каналы распространяют фейковые видео о новом обмене – штаб
скриншот видео координационного штаба

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными заявляет о фейковых видео якобы нового обмена, которые распространяют российские телеграмм-каналы.

Источник: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Дословно: "Осторожно – фейк! Российские телеграмм-каналы на днях публикуют фейковые видео, на которых демонстрируется якобы обмен пленными между украинской и российской сторонами в формате 94 на 95.

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Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными обращает внимание на ложность подобной информации, которую вражеские пропагандисты распространяют накануне выборов, чтобы поднять рейтинг прокремлевских сил".

Детали: В штабе объяснили, что видео, которое активно распространяется в сети, на самом деле с предыдущего обмена пленными, и о каждом обмене Украина сообщает официально.

Темы: пленныеобмен
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