Российские телеграм-каналы распространяют фейковые видео о новом "обмене" – штаб
Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными заявляет о фейковых видео якобы нового обмена, которые распространяют российские телеграмм-каналы.
Источник: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
Дословно: "Осторожно – фейк! Российские телеграмм-каналы на днях публикуют фейковые видео, на которых демонстрируется якобы обмен пленными между украинской и российской сторонами в формате 94 на 95.
Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными обращает внимание на ложность подобной информации, которую вражеские пропагандисты распространяют накануне выборов, чтобы поднять рейтинг прокремлевских сил".
Детали: В штабе объяснили, что видео, которое активно распространяется в сети, на самом деле с предыдущего обмена пленными, и о каждом обмене Украина сообщает официально.