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На Таврическом направлении за сутки уничтожено 20 единиц техники врага и 3 склада боеприпасов

"Украинская правда"Воскресенье, 1 октября 2023, 00:14
На Таврическом направлении за сутки уничтожено 20 единиц техники врага и 3 склада боеприпасов
Фото иллюстративное, Генштаб ВСУ

Вооруженные силы за последние сутки на Таврическом направлении уничтожили 20 единиц техники врага и 3 склада боеприпасов.

Источник: командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram

Детали: В частности, уничтожен 1 танк, 3 ББМ, 8 артиллерийских систем и минометов, 1 ПТРК, 4 БпЛА, 3 единицы автомобильной техники. Также уничтожено 3 склада боеприпасов врага.

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В общем, за прошедшие сутки враг 23 раза атаковал наши позиции и совершил 717 обстрелов, нанес 23 авиаударов.

По информации Тарнавского, артиллерийские подразделения Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 1236 огневых задач.

За последние сутки потери врага составили 248 человек (безвозвратные - 84, раненые - 163, плен - 1).

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Темы: войнаЗапорожская область
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