Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На Таврическом направлении за сутки уничтожено 20 единиц техники врага и 3 склада боеприпасов

"Украинская правда"Воскресенье, 1 октября 2023, 00:14
На Таврическом направлении за сутки уничтожено 20 единиц техники врага и 3 склада боеприпасов
Фото иллюстративное, Генштаб ВСУ

Вооруженные силы за последние сутки на Таврическом направлении уничтожили 20 единиц техники врага и 3 склада боеприпасов.

Источник: командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram

Детали: В частности, уничтожен 1 танк, 3 ББМ, 8 артиллерийских систем и минометов, 1 ПТРК, 4 БпЛА, 3 единицы автомобильной техники. Также уничтожено 3 склада боеприпасов врага.

Реклама:

В общем, за прошедшие сутки враг 23 раза атаковал наши позиции и совершил 717 обстрелов, нанес 23 авиаударов.

По информации Тарнавского, артиллерийские подразделения Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 1236 огневых задач.

За последние сутки потери врага составили 248 человек (безвозвратные - 84, раненые - 163, плен - 1).

ВИДЕО ДНЯ
Темы: войнаЗапорожская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

Все новости...
война
Донетчина: из-за обстрела россиян под завалами собственного дома оказалась целая семья
Россияне ракетами трижды ударили по Харькову
В Словакии победила антиукраинская партия - вопреки экзитполам
Последние новости
12:52
фотоВо дворе поврежденной от обстрела РФ многоэтажки в Одессе включили гирлянду на елке
12:50
Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура
12:44
Цены на нефть упали на 10% в 2023 году
12:34
Художница Морозюк собралась замуж за сына фигуранта коррупционного скандала
12:22
В Днепре прогремели взрывы после предупреждения ВС о ракете - СМИ
12:08
обновлено от 10:33В Украине 1,5 часа длилась воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
12:00
Британская разведка спрогнозировала рост потерь России в войне против Украины до 2025 года
11:57
Проблемы рынка недвижимости, затронувшие Китай, ударяют по другим азиатским странам
11:31
фотоНе только пингвинята: полярники показали, кто еще родился возле "Вернадского"
11:30
Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы
Все новости...
Реклама: