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Китай создал препятствия для экспорта беспилотников в Украину – NYT

"Украинская правда"Воскресенье, 1 октября 2023, 00:56
Китай создал препятствия для экспорта беспилотников в Украину – NYT
ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ lieber.westpoint

1 сентября в Китае вступили в силу новые правила по ограничению экспорта компонентов для дронов и поставщики сократили продажи дронов для Украины - это дало Китаю скрытое влияние на войну.

Источник: The New York Times

Детали: Издание отмечает, что боевые действия в Украине - это война беспилотников. Поэтому растет зависимость от поставщиков летательных аппаратов, в частности Китая, поскольку дешевые потребительские беспилотники, которые стали вездесущими на передовой, в основном происходят из Китая, крупнейшего в мире производителя этих устройств.

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Это дало Китаю скрытое влияние в войне, которая частично ведется бытовой электроникой.

По данным The New York Times, китайские компании сократили продажи беспилотников и запчастей для них украинцам.

Китайские фирмы, которые все еще продают, часто требуют от покупателей использования сложных сетей посредников.

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Эти препятствия увеличивают преимущество России. 

Китайские компании напрямую до июня этого года поставили в Украину дронов чуть более чем на 200 000 долларов.  В тот же период Россия получила от китайских торговых компаний беспилотников по меньшей мере на 14,5 миллионов долларов в виде прямых поставок.

Темы: Китайбеспилотникивойна
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