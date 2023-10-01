Китай создал препятствия для экспорта беспилотников в Украину – NYT

1 сентября в Китае вступили в силу новые правила по ограничению экспорта компонентов для дронов и поставщики сократили продажи дронов для Украины - это дало Китаю скрытое влияние на войну.

Источник: The New York Times

Детали: Издание отмечает, что боевые действия в Украине - это война беспилотников. Поэтому растет зависимость от поставщиков летательных аппаратов, в частности Китая, поскольку дешевые потребительские беспилотники, которые стали вездесущими на передовой, в основном происходят из Китая, крупнейшего в мире производителя этих устройств.

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Это дало Китаю скрытое влияние в войне, которая частично ведется бытовой электроникой.

По данным The New York Times, китайские компании сократили продажи беспилотников и запчастей для них украинцам.

Китайские фирмы, которые все еще продают, часто требуют от покупателей использования сложных сетей посредников.

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Эти препятствия увеличивают преимущество России.

Китайские компании напрямую до июня этого года поставили в Украину дронов чуть более чем на 200 000 долларов. В тот же период Россия получила от китайских торговых компаний беспилотников по меньшей мере на 14,5 миллионов долларов в виде прямых поставок.