Дроны атаковали с трех направлений и пытались поразить ПВО – военные

В ночь на 1 октября враг атаковал ударными беспилотниками с трех направлений: мыса Чауда, Приморско-Ахтарска и Курска. Дроны пытались поразить системы противовоздушной обороны.

Источник: спикер украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук в эфире "Единые новости"

Детали: Поздно вечером 30 сентября враг атаковал с трех направлений: мыса Чауда, Приморско-Ахтарска и Курска.

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По его словам, это была комбинированная атака, дроны запускали группами, затем "Шахеды" разделялись и вновь объединялись в табуны и пытались атаковать системы противовоздушной обороны, истощать ее для пролета следующих дронов.

Враг пытался атаковать портовую инфраструктуру, саму Одессу, Одесский район, громко было в Белгород-Днестровском районе.

Более трех часов длилась тревога на Юге, по предварительной информации в Одесской области без попаданий.

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Братчук отметил, что разведка россиян работает постоянно, а в небе над Херсонщиной 30 сентября уничтожили разведывательный беспилотник.