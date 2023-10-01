Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Донетчина: из-за обстрела россиян под завалами собственного дома оказалась целая семья

Роман ПетренкоВоскресенье, 1 октября 2023, 10:21
Донетчина: из-за обстрела россиян под завалами собственного дома оказалась целая семья
фото: прокуратура Донецкой области

В Дружковской громаде от обстрела оккупантами пострадала семья с 16-летним сыном, четыре человека оказались под завалами собственного дома.

Источник: прокуратура Донецкой области

Детали: По данным следствия, в ночь на 1 октября российская армия ударила по Кондратьевке Дружковской громады.

Реклама:

От ракеты комплекса С-300 и в результате разрушения одного из домов получила телесные повреждения целая семья - 40-летний мужчина с 36-летней женой и их 16-летний сын с бабушкой 57 лет.

Из-под завалов полностью разрушенного дома раненых достал сосед - сотрудник спасательной службы.

ВИДЕО ДНЯ

Всего в результате обстрела повреждены 15 частных жилых домов и хозяйственных построек.

Темы: Донецкая областьобстрелвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Премьер-министр Израиля в обращении к нации: "Это только начало" 

В США республиканцы выбрали кандидата на должность спикера Палаты представителей

Столтенберг: События в Израиле не повлияют на поддержку Украины от НАТО

Politico: Украинские пилоты на следующей неделе начнут обучение на F-16 на базе ВВС США

видеоАрмия Израиля заявила, что провела рейды в секторе Газа 

фотоСБУ задержала в Днепре директора завода, который продавал РФ оборудование для военных баз

Все новости...
Донецкая область
ВСУ наступают на Запорожье и возле Бахмута, враги атакуют на линии Авдеевка-Донецк - ISW
Россияне наращивают плотность минирований в Донецкой области - Генштаб
Константиновка: россияне попали авиабомбой в место, где гуляли дети - одного ранили
Последние новости
04:43
Атака на Авдеевку провалилась – ISW
04:30
ОбновленоОбъявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности
04:08
Российские войска готовятся к обороне на левом берегу Херсонской области и в Крыму – ISW
03:38
Азербайджан планирует вторжение в Армению – Politico
02:37
Премьер-министр Израиля в обращении к нации: "Это только начало" 
01:33
США готовят морскую пехоту к возможному развертыванию в Израиле – CNN
00:47
В США республиканцы выбрали кандидата на должность спикера Палаты представителей
00:18
видеоВ оккупированной Донецкой области возле Иловайска вспыхнул масштабный пожар на газопроводе
23:50
Покупатели СПГ в Азии откладывают поставки: из-за риска войны на Ближнем Востоке выросли цены
23:38
Премьер Швеции заявил, что у Турции больше нет требований для их членства в НАТО
Все новости...
Реклама: