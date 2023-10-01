Донетчина: из-за обстрела россиян под завалами собственного дома оказалась целая семья
Воскресенье, 1 октября 2023, 10:21
В Дружковской громаде от обстрела оккупантами пострадала семья с 16-летним сыном, четыре человека оказались под завалами собственного дома.
Источник: прокуратура Донецкой области
Детали: По данным следствия, в ночь на 1 октября российская армия ударила по Кондратьевке Дружковской громады.
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От ракеты комплекса С-300 и в результате разрушения одного из домов получила телесные повреждения целая семья - 40-летний мужчина с 36-летней женой и их 16-летний сын с бабушкой 57 лет.
Из-под завалов полностью разрушенного дома раненых достал сосед - сотрудник спасательной службы.
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Всего в результате обстрела повреждены 15 частных жилых домов и хозяйственных построек.