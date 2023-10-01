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Ситуация с временным бюджетом США не повлияет на объявленную помощь Украине - МИД

"Европейская правда", "Украинская правда"Воскресенье, 1 октября 2023, 16:49
Ситуация с временным бюджетом США не повлияет на объявленную помощь Украине - МИД
флаг США, фото Getty Images

Ситуация с голосованием за временный бюджет в США и подписанием его президентом страны Джо Байденом не повлияет на поступление ранее объявленной помощи Украине.

Источник: представитель украинского МИД Олег Николенко в Facebook, сообщает "Европейская правда"

Детали: Николенко пояснил, что ранее США объявляли о выделении 1,6 миллиарда долларов на оборону Украины, а также еще 1,23 миллиарда прямой бюджетной поддержки, а также средства на гуманитарные и энергетические проекты.

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В то же время он подчеркнул, что потенциальный шатдаун в США мог негативно повлиять на воплощение текущих программ Украины.

Представитель МИД добавил, что сейчас Украина активно работает с американской стороной, чтобы новое бюджетное решение США, которое будет наработано в течение следующих 45 дней, включало новые средства для помощи Украине.

Дословно: "Не забываем, что в США сейчас продолжаются внутриполитические дискуссии, связанные с американским политическим процессом. Поддержка Украины остается непоколебимо прочной как в администрации США, так и в обеих партиях и палатах Конгресса США, а главное – среди американского народа".

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Что предшествовало: Ранее стало известно, что Сенат и Палата представителей США проголосовали за проект о временном финансировании правительства. После чего документ подписал президент Джо Байден.

Однако из проекта изъяли средства для Украины, чтобы увеличить шансы на его принятие. Байден уже призвал Конгресс не допустить проблем с помощью Украине.

Темы: СШАпомощь УкраинеМИД
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