Пропагандистка Симоньян пожаловалась, что дрон в Сочи упал возле дома ее семьи

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, что ударный беспилотник в ночь на воскресенье упал напротив дома ее семьи в Сочи.

Источник: Симоньян в Telegram

Дословно: "Сегодня ночью ударный беспилотник упал прямо напротив нашего родового дома в Адлере (микрорайон Сочи – ред.), где выросла и я сама, и моя мама, и до сих пор живет моя родня с маленькими детьми".

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Детали: По мнению пропагандистки, этот факт говорит в пользу "ядерного ультиматума" страны-агрессора.

"Цели все дальше, ставки все выше, ядерный ультиматум все безальтернативнее", – написала она.

27 августа Симоньян заявляла, что возле ее дома в Московской области упал второй за неделю дрон.

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Что предшествовало: В ночь на 1 октября в Сочи заявили об атаке беспилотника.

По данным источников УП, украинские беспилотники попали по стоянке российских вертолетов в Сочи, за атакой стоит Главное управление разведки.