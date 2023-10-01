Зеленский: Украина больше не будет платить суверенитетом за призрачные обещания спокойствия

Владимир Зеленский в День защитников и защитниц, фото ОП

Президент Владимир Зеленский по случаю Дня защитников и защитниц заявил, что Украина никогда больше не будет платить будущим своих детей и своим суверенитетом за "призрачные обещания спокойствия".

Источник: Зеленский на торжествах на территории Национального историко-архитектурного музея "Киевская крепость", сообщает сайт президента

Прямая речь: "В наше время у современных поколений украинцев - у вас и у всех, кто защищает сейчас наше государство и людей, нашу свободу и независимость, - есть возможность завоевать больше, чем удавалось раньше. Наша оборона Украины от российского нашествия опирается на исторически наибольшее единство нашего общества. Единство, которое мы бережем.

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Украина имеет исторически наибольшую поддержку мира. И больше никогда Украина не будет платить будущим своих детей, своим суверенитетом и своей свободой за призрачные обещания спокойствия. Украина сделала исторические выводы".

Детали: Зеленский вручил государственные награды военнослужащим, почетные наименования, знаки отличия и боевые знамена военным соединениям, а также принял участие в принятии присяги воспитанниками военных лицеев.

Он передал орден "Золотая Звезда" родным подполковника Василия Богача, который был удостоен звания Героя Украины посмертно.

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Высшую государственную награду из рук президента получили родные сержанта Игоря Колесниченко, которой он удостоен посмертно.

Президент также вручил орден "Золотая Звезда" родным погибшего летчика - Героя Украины майора Даниила Мурашко, который с первых дней войны до января 2023 года совершил 141 боевой вылет.

Звания Героя Украины посмертно удостоен также мастер-сержант Максим Стрижак, который участвовал в обороне Бахмута.

Орден вручен также семье погибшего Героя Украины - старшего лейтенанта Владислава Скворцова, который в начале войны отличился во время боев за Ахтырку и освобождения Тростянца.

"Золотую Звезду" получили и родители командира минометной батареи, старшего лейтенанта Андрея Сороки, который летом прошлого года отличился в боях вблизи Марьинки на Донетчине.

Посмертно удостоен звания Героя Украины и главный сержант роты огневой поддержки Александр Федорченко.

Орден получили также родные военного медика Евгения Храпко, который с 2014 года нес службу добровольцем в зоне АТО на Донбассе, а с 2016-го - в составе ВСУ.

Кроме того, президент вручил орден "Золотая Звезда" Герою Украины, пилоту армейской авиации майору Алексею Гребенщикову, который с первых дней войны защищает Украину.

Также высшая государственная награда вручена подполковнику Семену Кухаренко, который весной и летом 2023 года защищал населенные пункты Донецкой области, в частности Бахмут.

"Золотую Звезду" от президента получил подполковник Александр Марчук, который в июле текущего года со своими подчиненными штурмовал позиции российских войск в Запорожье.

Звание Героя Украины с вручением "Золотой Звезды" присвоено подполковнику Кириллу Перетятько, под руководством которого с июля по август 2023 года было уничтожено 65 воздушных целей противника.

Из рук президента получил орден также Герой Украины, летчик армейской авиации капитан Игорь Харченко, который за время отражения широкомасштабного вторжения РФ совершил 107 боевых вылетов.

"Золотая Звезда" также вручена старшему лейтенанту Сергею Харченко, который с первых дней войны в составе батальона Национальной гвардии Украины уничтожил много российских оккупантов

Зеленский также вручил награду президента Украины "Крест боевых заслуг" четырем военнослужащим.

Он передал украинским защитникам ордена Богдана Хмельницкого I-III степеней, "За мужество" III степени, "За заслуги" III степени, ордена Даниила Галицкого.