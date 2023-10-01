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Глава Минобороны Британии о поддержке Украины: Мы должны оставаться непоколебимыми

"Европейская правда", "Украинская правда"Воскресенье, 1 октября 2023, 20:21
Глава Минобороны Британии о поддержке Украины: Мы должны оставаться непоколебимыми
Грант Шаппс, фото Bloomberg via Getty Images

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что союзники Украины не должны отступать в своей поддержке и должны оставаться непоколебимыми.

Источник: Шаппс во время выступления на съезде Консервативной партии в Манчестере, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC

Детали: Британский министр отметил, что президент РФ Владимир Путин не может выиграть развязанную против Украины войну, но и не может найти способ выйти из нее.

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По словам Шаппса, Путин надеялся взять Киев "блефом", однако народ Украины не позволит этому произойти.

"И мы тоже не позволим...Мы не должны отступать", – сказал он.

По словам Шаппса, война поглощает оружие и людей "с ужасной скоростью", но "мы должны оставаться непоколебимыми".

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В своей речи он назвал Украину "частью семьи европейских демократических наций".

Что предшествовало: Ранее Шаппс заявлял, что в будущем программа обучения для украинских военных может проходить и на территории Украины.

Однако британский премьер Риши Сунак заявил, что в ближайшем будущем этого не произойдет.

Темы: Великобританияпомощь Украиневойна
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