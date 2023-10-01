Россияне запускали на юг Украины "Шахеды"
Воскресенье, 1 октября 2023, 23:40
В воздушном пространстве Херсонщины зафиксирована группа вражеских ударных беспилотников, движущихся в направлении Николаевщины.
Источник: Воздушные силы ВСУ
Детали: В Херсонской и Николаевской областях объявлена воздушная тревога из-за активности вражеской тактической авиации и угрозы применения ударных БПЛА.
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Дословно: "Группа "Шахедов" – в воздушном пространстве Херсонщины. Движутся в направлении Николаевской области".
Обновлено: В 23:35 Воздушные силы сообщили об отбое угрозы ударных БпЛА на юге.