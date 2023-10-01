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Россияне запускали на юг Украины "Шахеды"

Катерина ТищенкоВоскресенье, 1 октября 2023, 23:40
Россияне запускали на юг Украины Шахеды
"Шахед", фото Getty Images

В воздушном пространстве Херсонщины зафиксирована группа вражеских ударных беспилотников, движущихся в направлении Николаевщины.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: В Херсонской и Николаевской областях объявлена воздушная тревога из-за активности вражеской тактической авиации и угрозы применения ударных БПЛА.

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Дословно: "Группа "Шахедов" – в воздушном пространстве Херсонщины. Движутся в направлении Николаевской области".

Обновлено: В 23:35 Воздушные силы сообщили об отбое угрозы ударных БпЛА на юге.

Темы: беспилотникивойна
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