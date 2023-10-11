Россия поддерживает операции ХАМАС – Зеленский об атаках на Израиль
Среда, 11 октября 2023, 06:20
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия причастна к атакам ХАМАС на Израиль.
Источник: Зеленский, цитирует France 2
Прямая речь: "Россия так или иначе поддерживает операции, которые проводит ХАМАС" в Израиле.
Реклама:
"Для наших спецслужб это очевидно. У нас есть все признаки того, что Россия помогает определенным террористическим операциям происходить.
Это не первый случай, когда Россия действует таким образом. Она делала это в Сирии, она делала это в Украине. Она пытается посеять нестабильность по всему миру".
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- 7 октября ХАМАС массированно атаковал ракетами Израиль, в городах вспыхнули пожары. По состоянию на вечер 8 октября количество погибших в Израиле в результате нападения ХАМАСа превысило 700 человек, более 2200 получили ранения.
- Авиация Израиля в ночь на 9 октября продолжила наносить удары по Сектору Газа, чтобы "уничтожить возможности террористической группы ХАМАС". Собщалось, что военные бомбили не только дома командиров, а дома всех боевиков. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что за ночь атаковала 500 объектов ХАМАС и Палестинского исламского джихада.
- ЦАХАЛ заявил, что Израиль "серьезно ослабил возможности" палестинской боевой группировки ХАМАС в результате воздушных ударов по Газе, которые продолжались до утра понедельника. Также сообщалось, что Израиль вернул под контроль все районы на границе возле сектора Газы.
- После этого ХАМАС заявил, что готов к переговорам с Израилем.
- Армия обороны Израиля заявила, что за ночь 10 октября нанесла удары по более 200 целям в Секторе Газа.
- 10 октября министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что Израиль переходит к "полноценному наступлению" на Сектор Газа.