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Россия поддерживает операции ХАМАС – Зеленский об атаках на Израиль

Ольга ГлущенкоСреда, 11 октября 2023, 06:20
Россия поддерживает операции ХАМАС – Зеленский об атаках на Израиль
Зеленский, фото Офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия причастна к атакам ХАМАС на Израиль.

Источник: Зеленский, цитирует France 2

Прямая речь: "Россия так или иначе поддерживает операции, которые проводит ХАМАС" в Израиле.

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"Для наших спецслужб это очевидно. У нас есть все признаки того, что Россия помогает определенным террористическим операциям происходить.

Это не первый случай, когда Россия действует таким образом. Она делала это в Сирии, она делала это в Украине. Она пытается посеять нестабильность по всему миру".

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Темы: ИзраильвойнаЗеленский
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