В Полтавской ОВО показали последствия атаки на Миргород
Понедельник, 16 октября 2023, 19:59
В Полтавской ОВО показали последствия ракетной атаки на Миргород 16 октября и сообщили о еще одном поврежденном объекте социальной инфраструктуры.
Источник: глава Полтавской ОВА в Telegram
Прямая речь: "В настоящее время комиссии обследовали уже 40 домов и 36 квартир. Работа продолжается. Также стало известно, что в результате ночной вражеской атаки от взрывной волны поврежден еще один объект социальной инфраструктуры. В здании частично выбило окна. Пострадавших, к счастью, нет".
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Что предшествовало:
- Утром 16 октября стало известно, что два взрослых и 10-летний ребенок пострадали в Полтавской области в результате российской атаки.