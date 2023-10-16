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В Полтавской ОВО показали последствия атаки на Миргород

Татьяна ОлейникПонедельник, 16 октября 2023, 19:59

В Полтавской ОВО показали последствия ракетной атаки на Миргород 16 октября и сообщили о еще одном поврежденном объекте социальной инфраструктуры.

Источник: глава Полтавской ОВА в Telegram

Прямая речь: "В настоящее время комиссии обследовали уже 40 домов и 36 квартир. Работа продолжается. Также стало известно, что в результате ночной вражеской атаки от взрывной волны поврежден еще один объект социальной инфраструктуры. В здании частично выбило окна. Пострадавших, к счастью, нет".

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Фото - Полтавская ОВА
 
Фото - Полтавская ОВА
 
Фото - Полтавская ОВА

Что предшествовало:

  • Утром 16 октября стало известно, что два взрослых и 10-летний ребенок пострадали в Полтавской области в результате российской атаки.

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