В Полтавской ОВО показали последствия атаки на Миргород

В Полтавской ОВО показали последствия ракетной атаки на Миргород 16 октября и сообщили о еще одном поврежденном объекте социальной инфраструктуры.

Источник: глава Полтавской ОВА в Telegram

Прямая речь: "В настоящее время комиссии обследовали уже 40 домов и 36 квартир. Работа продолжается. Также стало известно, что в результате ночной вражеской атаки от взрывной волны поврежден еще один объект социальной инфраструктуры. В здании частично выбило окна. Пострадавших, к счастью, нет".

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Фото - Полтавская ОВА

Фото - Полтавская ОВА

Фото - Полтавская ОВА

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