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ВСУ отбили все атаки врага в районах Керамика, Степного, Авдеевки и Первомайского − Генштаб

Ирина БалачукПонедельник, 2 октября 2023, 07:56
ВСУ отбили все атаки врага в районах Керамика, Степного, Авдеевки и Первомайского − Генштаб
Украинские воины. Фото иллюстративное из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны отбили атаки россиян в районе Макеевки Луганской области, а также в районах Авдеевки, Андреевки, Керамика, Степного, Первомайского, Марьинки, Новомихайловки и Старомайорского в Донецкой области, всего за сутки на фронте произошло 38 боевых столкновений. 

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 6 утра 2 октября в Facebook

Детали: На Лиманском направлении Силы обороны отбили атаки противника в районе населенного пункта Макеевка Луганской области.

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На Бахмутском направлении россияне безуспешно пытались восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении оккупанты пытались восстановить утраченное положение в районе Авдеевки Донецкой области, но успеха не имели. Кроме того, украинские защитники успешно отбили атаки врага в районах Керамика, Степного, Авдеевки и Первомайского Донецкой области. Враг совершил 11 неудачных атак в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении захватчики безуспешно атаковали в районе Старомайорского Донецкой области.

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На Запорожском направлении россияне пытались восстановить утраченное положение в районах Новодаровки и Вербового Запорожской области, успеха не имели.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, продолжают закрепляться на занятых рубежах и истощают врага.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады обеспечения и наносят успешное поражение по тылам противника.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении захватчики наступательных действий не вели.

В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях россияне сохраняют военное присутствие в приграничных районах, проводят активную диверсионную деятельность, чтобы не допустить переброски украинских войск на угрожающие направления, а также наращивают плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

За прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск поразили зенитно-ракетный комплекс, пункт управления, склад боеприпасов и 16 артиллерийских средств противника.

Темы: УкраинавойнаГенштаб
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