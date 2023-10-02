Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россия усилила роль авиации флота, чтобы контролировать Черное море − британская разведка

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 2 октября 2023, 10:10
Россия усилила роль авиации флота, чтобы контролировать Черное море − британская разведка
Российский Су-24. Фото mil.ru

Россия усиливает привлечение морской авиации Черноморского флота для контроля и операций в акватории Черного моря, сообщает британская разведка.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор Минобороны Великобритании о российско-украинской войне от 2 октября

Детали: Отмечается, что в последние недели авиационная компонента начала играть особенно значимую роль в операциях ЧФ РФ. В частности, самолеты патрулируют с воздуха, чтобы на ранней стадии выявлять морские дроны.

Реклама:

Ключевую роль в этой деятельности для РФ играет самолет-амфибия Бе-12, который вылетает с баз в оккупированном Крыму.

В то же время самолеты Су-24 (FENCER и FLANKER по кодификации НАТО) привлекают к ударным операциям − в частности, к таким, как последний удар по острову Змеиный.

Дословно разведка: "Поскольку все больше деятельности флота, вероятно, смещается в Новороссийск, учитывая рост угрозы для Севастополя, Россия пытается использовать способности морской авиации, чтобы проецировать силу на северо-западный район Черного моря".

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория

Темы: РосcияЧФ РоссииЧерное мореавиа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

Все новости...
Росcия
Еще одна страна ЕС закроет границу для авто с российскими номерами
Ударные беспилотники будут доминировать в атаках России на Украину – Игнат 
Банкам в России запретили использовать SWIFT для внутренних переводов
Последние новости
14:18
Основатель правящей партии Грузии Иванишвили заявил, что возвращается в политику
14:03
фотоБойцы НГУ сбили крылатую ракету из стрелкового оружия во время массированной атаки в пятницу
13:51
В энергосистеме нет дефицита, резервов мощностей достаточно
13:38
обновлено от 12:22Силы ПВО сбили ракету возле Днепра
13:28
В Киеве водоканал сбрасывал химикаты в реку – экоинспекция
13:11
В Чехии после стрельбы в университете открыли 90 дел из-за одобряющих комментариев онлайн
12:52
фотоВо дворе поврежденной от обстрела РФ многоэтажки в Одессе включили гирлянду на елке
12:50
Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура
12:44
Цены на нефть упали на 10% в 2023 году
12:34
Художница Морозюк собралась замуж за сына фигуранта коррупционного скандала
Все новости...
Реклама: