Россия усилила роль авиации флота, чтобы контролировать Черное море − британская разведка
Россия усиливает привлечение морской авиации Черноморского флота для контроля и операций в акватории Черного моря, сообщает британская разведка.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор Минобороны Великобритании о российско-украинской войне от 2 октября
Детали: Отмечается, что в последние недели авиационная компонента начала играть особенно значимую роль в операциях ЧФ РФ. В частности, самолеты патрулируют с воздуха, чтобы на ранней стадии выявлять морские дроны.
Ключевую роль в этой деятельности для РФ играет самолет-амфибия Бе-12, который вылетает с баз в оккупированном Крыму.
В то же время самолеты Су-24 (FENCER и FLANKER по кодификации НАТО) привлекают к ударным операциям − в частности, к таким, как последний удар по острову Змеиный.
Дословно разведка: "Поскольку все больше деятельности флота, вероятно, смещается в Новороссийск, учитывая рост угрозы для Севастополя, Россия пытается использовать способности морской авиации, чтобы проецировать силу на северо-западный район Черного моря".
Предыстория:
- Перед этим разведка констатировала, что после последней серии успешных украинских ударов российский Черноморский флот, очевидно, не сможет иметь в акватории Черного моря такой контроль, как раньше, а его суда будут менее безопасно чувствовать себя в портах.
- Между тем Румыния заявила, что Россия активно и постоянно глушит GPS-связь кораблей в румынских территориальных водах.