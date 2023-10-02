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Россия усилила роль авиации флота, чтобы контролировать Черное море − британская разведка

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 2 октября 2023, 10:10
Россия усилила роль авиации флота, чтобы контролировать Черное море − британская разведка
Российский Су-24. Фото mil.ru

Россия усиливает привлечение морской авиации Черноморского флота для контроля и операций в акватории Черного моря, сообщает британская разведка.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор Минобороны Великобритании о российско-украинской войне от 2 октября

Детали: Отмечается, что в последние недели авиационная компонента начала играть особенно значимую роль в операциях ЧФ РФ. В частности, самолеты патрулируют с воздуха, чтобы на ранней стадии выявлять морские дроны.

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Ключевую роль в этой деятельности для РФ играет самолет-амфибия Бе-12, который вылетает с баз в оккупированном Крыму.

В то же время самолеты Су-24 (FENCER и FLANKER по кодификации НАТО) привлекают к ударным операциям − в частности, к таким, как последний удар по острову Змеиный.

Дословно разведка: "Поскольку все больше деятельности флота, вероятно, смещается в Новороссийск, учитывая рост угрозы для Севастополя, Россия пытается использовать способности морской авиации, чтобы проецировать силу на северо-западный район Черного моря".

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Темы: РосcияЧФ РоссииЧерное мореавиа
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