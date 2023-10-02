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Молодчик на Харьковщине помогал россиянам минировать дороги, сдавал патриотов и грабил селян

Елена РощинаПонедельник, 2 октября 2023, 13:21
Молодчик на Харьковщине помогал россиянам минировать дороги, сдавал патриотов и грабил селян
Коллаборант россиян из села Макарово, фото СБУ

Правоохранители разоблачили 29-летнего жителя села Макарово Богодуховского района Харьковской области, который во время оккупации передавал россиянам информацию об украинских патриотах, грабил односельчан и помогал оккупантам обустраивать минные поля.

Источник: Служба безопасности Украины, Харьковская областная прокуратура

Детали: По данным СБУ, пособник российских захватчиков был рецидивистом: ранее его осуждали за тяжкие преступления.

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После захвата села Макарово молодой человек добровольно стал помогать российским захватчикам ориентироваться на местности и выбирать территорию для обустройства минных заграждений. Среди заминированных участков были местные дороги и проезжие части, которыми пользовались мирные жители района.

Кроме того, вражеский пособник сдавал захватчикам адреса проукраински настроенных местных жителей и участников движения сопротивления. В частности, он передавал оккупантам сведения об участниках АТО/ООС, военных ВСУ, сотрудников правоохранительных органов Украины. Россияне похищали людей и увозили их в российские застенки.

Подозреваемый собирал и передавал российским военным продукты питания и одежду, обустраивая их быт. Имея поддержку оккупантов, мужчина запугивал жителей села, обворовывал и грабил их.

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Злоумышленник вместе с оккупантами грабил дома односельчан, которые в то время выехали на подконтрольную Украине территорию. Во время мародерства его участники похищали авто, выносили бытовую технику, мебель и другое частное имущество граждан.

После освобождения района пособник агрессора пытался "залечь на дно", чтобы избежать правосудия. Однако сотрудники СБУ все равно установили его местонахождение и задержали.

Сейчас фигуранту сообщено о подозрении по ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору). По ходатайству прокуроров ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Мужчине грозит до 12 лет тюрьмы.

Темы: коллаборационизмоккупацияХарьковская областьвойна
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