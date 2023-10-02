Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне обстреляли Донецкую область: среди раненых – 83-летняя местная жительница

Валентина РоманенкоПонедельник, 2 октября 2023, 18:25
Россияне обстреляли Донецкую область: среди раненых – 83-летняя местная жительница
последствия российских обстрелов Донетчины. иллюстративное фото ОВА

Оккупанты из артиллерии ранили 4 гражданских в Донецкой области.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Детали: По данным следствия, 2 октября оккупанты, вероятно из артиллерии, обстреляли населенные пункты в Покровском и Волновахском районах.

Реклама:

Около 07:00 армия РФ атаковала сельскохозяйственное предприятие в с. Новоукраинка Углегорской громады, в результате чего получили осколочные ранения двое рабочих 36 и 55 лет, которые находились на улице. Их доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Кроме того, в 11:10 войска государства-агрессора обстреляли с. Елизаветовка Покровского района, где получила ранения 83-летняя местная жительница, а в 14:55 оккупанты нанесли удар по с. Трудовое. От попадания снарядов получил телесные повреждения мужчина 53 лет, которого госпитализировали с массивным кровотечением.

Темы: Донецкая областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Израиль перенес операцию в секторе Газа, которую планировал на выходные - NYT

В Польше начались парламентские выборы

Атакуя Авдеевку, россияне сталкиваются со значительными проблемами – ISW

Первый эвакуационный рейс с украинцами вылетел из Тель-Авива

Лубинец: Израиль отозвал разрешение на эвакуацию иностранцев из Сектора Газы за два часа до начала

Зеленский: Мир понимает, к чему готовится Россия, будем отвечать мощно

Все новости...
Донецкая область
Донетчина: из-за обстрела россиян под завалами собственного дома оказалась целая семья
ВСУ наступают на Запорожье и возле Бахмута, враги атакуют на линии Авдеевка-Донецк - ISW
Россияне наращивают плотность минирований в Донецкой области - Генштаб
Последние новости
11:49
Украине становится все труднее получить финансовую поддержку от партнеров - Марченко
11:31
фото"Огненное кольцо": в мире наблюдали за кольцеобразным солнечным затмением
11:31
ВСУ смогут бить по новой железной дороге, которую строит Россия к Мариуполю - разведка Британии
11:20
обновлено от 10:34В Херсоне после мощного взрыва в некоторых районах пропал свет
11:09
Девять украинских областей атаковала Россия в субботу
10:51
Еврокомиссия утроит размер гуманитарной помощи сектору Газа
10:12
НБУ сократил продажу валюты за неделю более чем на $500 млн
10:03
ХАМАС заявляет о более 2300 погибших палестинцев за неделю
09:47
фотоУченые разработали детализированную карту человеческого мозга
09:31
Лидеры стран ЕС проведут виртуальный саммит по Ближнему Востоку
Все новости...
Реклама: