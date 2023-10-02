Россияне обстреляли Донецкую область: среди раненых – 83-летняя местная жительница

Оккупанты из артиллерии ранили 4 гражданских в Донецкой области.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Детали: По данным следствия, 2 октября оккупанты, вероятно из артиллерии, обстреляли населенные пункты в Покровском и Волновахском районах.

Реклама:

Около 07:00 армия РФ атаковала сельскохозяйственное предприятие в с. Новоукраинка Углегорской громады, в результате чего получили осколочные ранения двое рабочих 36 и 55 лет, которые находились на улице. Их доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Кроме того, в 11:10 войска государства-агрессора обстреляли с. Елизаветовка Покровского района, где получила ранения 83-летняя местная жительница, а в 14:55 оккупанты нанесли удар по с. Трудовое. От попадания снарядов получил телесные повреждения мужчина 53 лет, которого госпитализировали с массивным кровотечением.