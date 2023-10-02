Россия атаковала объект ДТЭК в Днепропетровской области

Российские оккупанты атаковали в понедельник состав материалов ДТЭК в Днепропетровской области.

Источник: пресслужба ДТЭК

Дословно: "Враг нанес удар по складским помещениям ДТЭК в Днепропетровской области. Были повреждены кабели, трансформаторы, разъединители и другое оборудование".

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Детали: В компании сообщили, что продолжат оценивать убытки и планировать, как перекрыть потребность в уничтоженных материалах.