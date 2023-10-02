Россия атаковала объект ДТЭК в Днепропетровской области
Понедельник, 2 октября 2023, 19:06
Российские оккупанты атаковали в понедельник состав материалов ДТЭК в Днепропетровской области.
Источник: пресслужба ДТЭК
Дословно: "Враг нанес удар по складским помещениям ДТЭК в Днепропетровской области. Были повреждены кабели, трансформаторы, разъединители и другое оборудование".
Реклама:
Детали: В компании сообщили, что продолжат оценивать убытки и планировать, как перекрыть потребность в уничтоженных материалах.