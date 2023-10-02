НАПК исключило из списка международных спонсоров войны OTP Bank

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Украины исключило венгерский OTP Bank из списка международных спонсоров войны, чтобы разблокировать 500 млн евро из военного фонда ЕС.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на НАПК

В заявлении ведомства говорится, что во время дискуссий, продолжавшихся последние несколько дней с участием Европейской службы внешних дел, банк взял на себя ряд обязательств относительно своих дальнейших планов на российском рынке.

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Как отмечает НАПК, выполнив свою часть договоренностей, ведомство исключило банк из списка международных спонсоров войны.

"НАПК ожидает, что OTP Bank без промедлений будет придерживаться достигнутой договоренности", – заявили в НАПК.

Ранее МИД Венгрии назвал недостаточной уступку Украины о приостановлении статуса международного спонсора войны для венгерского OTP Bank и выразил позицию, что пока финучреждение не будет изъято из списка, Венгрия не будет участвовать в дальнейшем финансировании ЕС для передачи вооружений Украине.

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Статус международного спонсора войны приостановили для OTP Bank, а также пяти греческих перевозчиков, которых Киев обвинял в нелегальной транспортировке российской нефти в обход ценового потолка.

В мае Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции Украины объявило, что внесло OTP Bank – крупнейший венгерский банк – в список спонсоров войны из-за позиции руководства банка продолжать деятельность в РФ и фактического признания так называемых "ДНР"/"ЛНР".

После этого в Будапеште заявили, что из-за внесения OTP Bank в перечень спонсоров войны Будапешту "будет очень трудно" договориться с ЕС о новых санкциях против России, а также что будут блокировать выделение новых траншей из Европейского фонда мира.