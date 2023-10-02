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НАПК исключило из списка международных спонсоров войны OTP Bank

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 2 октября 2023, 20:59

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Украины исключило венгерский OTP Bank из списка международных спонсоров войны, чтобы разблокировать 500 млн евро из военного фонда ЕС.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на НАПК

В заявлении ведомства говорится, что во время дискуссий, продолжавшихся последние несколько дней с участием Европейской службы внешних дел, банк взял на себя ряд обязательств относительно своих дальнейших планов на российском рынке.

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Как отмечает НАПК, выполнив свою часть договоренностей, ведомство исключило банк из списка международных спонсоров войны.

"НАПК ожидает, что OTP Bank без промедлений будет придерживаться достигнутой договоренности", – заявили в НАПК.

Ранее МИД Венгрии назвал недостаточной уступку Украины о приостановлении статуса международного спонсора войны для венгерского OTP Bank и выразил позицию, что пока финучреждение не будет изъято из списка, Венгрия не будет участвовать в дальнейшем финансировании ЕС для передачи вооружений Украине.

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Статус международного спонсора войны приостановили для OTP Bank, а также пяти греческих перевозчиков, которых Киев обвинял в нелегальной транспортировке российской нефти в обход ценового потолка.

В мае Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции Украины объявило, что внесло OTP Bank – крупнейший венгерский банк – в список спонсоров войны из-за позиции руководства банка продолжать деятельность в РФ и фактического признания так называемых "ДНР"/"ЛНР".

После этого в Будапеште заявили, что из-за внесения OTP Bank в перечень спонсоров войны Будапешту "будет очень трудно" договориться с ЕС о новых санкциях против России, а также что будут блокировать выделение новых траншей из Европейского фонда мира.

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