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Германия передала Украине пакет помощи с оборудованием для танков Leopard

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 2 октября 2023, 21:28
Германия передала Украине пакет помощи с оборудованием для танков Leopard
Танк Leopard 1. Иллюстративное Фото УП

Правительство Германии в понедельник, 2 октября, обновило список военной помощи, которая была отправлена Украине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на обновленный перечень на сайте немецкого правительства

Согласно сообщению, в новый пакет помощи вошли:

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  • оборудование для танков Leopard;
  • 14 гусеничные вездеходы Bandvagn 206 (BV206);
  • мостоукладчик Biber;
  • 2 инженерные машины WISENT 1;
  • 99 терминалов спутниковой связи;
  • 21 пограничных автомобилей;
  • 239 защищенных телефонов;
  • 11 седельных тягачей HX81;
  • 12 полуприцепов;
  • почти 33 тысячи патронов 40 мм;
  • 20 тысяч защитных очков;
  • один комплект запасных частей для беспилотников VECTOR;
  • 1 202 инфузионных насоса (медоборудование).

Согласно данным министерства экономики страны, за первые три квартала этого года федеральное правительство одобрило экспорт в Украину военной техники на сумму 3,3 миллиарда евро, что делает Киев крупнейшим получателем немецкого вооружения.

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