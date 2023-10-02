Германия передала Украине пакет помощи с оборудованием для танков Leopard
Понедельник, 2 октября 2023, 21:28
Правительство Германии в понедельник, 2 октября, обновило список военной помощи, которая была отправлена Украине.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на обновленный перечень на сайте немецкого правительства
Согласно сообщению, в новый пакет помощи вошли:
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- оборудование для танков Leopard;
- 14 гусеничные вездеходы Bandvagn 206 (BV206);
- мостоукладчик Biber;
- 2 инженерные машины WISENT 1;
- 99 терминалов спутниковой связи;
- 21 пограничных автомобилей;
- 239 защищенных телефонов;
- 11 седельных тягачей HX81;
- 12 полуприцепов;
- почти 33 тысячи патронов 40 мм;
- 20 тысяч защитных очков;
- один комплект запасных частей для беспилотников VECTOR;
- 1 202 инфузионных насоса (медоборудование).
Согласно данным министерства экономики страны, за первые три квартала этого года федеральное правительство одобрило экспорт в Украину военной техники на сумму 3,3 миллиарда евро, что делает Киев крупнейшим получателем немецкого вооружения.