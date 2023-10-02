Германия передала Украине пакет помощи с оборудованием для танков Leopard

Правительство Германии в понедельник, 2 октября, обновило список военной помощи, которая была отправлена Украине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на обновленный перечень на сайте немецкого правительства

Согласно сообщению, в новый пакет помощи вошли:

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оборудование для танков Leopard;

14 гусеничные вездеходы Bandvagn 206 (BV206);

мостоукладчик Biber;

2 инженерные машины WISENT 1;

99 терминалов спутниковой связи;

21 пограничных автомобилей;

239 защищенных телефонов;

11 седельных тягачей HX81;

12 полуприцепов;

почти 33 тысячи патронов 40 мм;

20 тысяч защитных очков;

один комплект запасных частей для беспилотников VECTOR;

1 202 инфузионных насоса (медоборудование).

Согласно данным министерства экономики страны, за первые три квартала этого года федеральное правительство одобрило экспорт в Украину военной техники на сумму 3,3 миллиарда евро, что делает Киев крупнейшим получателем немецкого вооружения.