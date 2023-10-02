Международная федерация дзюдо допустила к чемпионату военного РФ

Международная федерация дзюдо допустила к соревнованиям в нейтральном статусе семерых российских спортсменов, в том числе действующего военнослужащего.

Источник: пресс-служба Федерации дзюдо Украины

Детали: Президент Федерации дзюдо Украины Михаил Кошляк сообщил, что молодежная сборная Украины по дзюдо не будет участвовать в чемпионате мира среди юниоров из-за допуска россиян.

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Прямая речь: Международная федерация дзюдо, как всегда, в последний момент допустила к чемпионату мира среди юниоров в нейтральном статусе семерых российских спортсменов, один из которых действующий военнослужащий. Так что сборная Украины отказалась от участия в мировом юниорском первенстве".

Детали: Чемпионат мира по дзюдо среди спортсменов до 21 года состоится в португальском Одивелаше с 4 по 8 октября.

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