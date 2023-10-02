Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Международная федерация дзюдо допустила к чемпионату военного РФ

Татьяна ОлейникПонедельник, 2 октября 2023, 23:15
Международная федерация дзюдо допустила к чемпионату военного РФ
Иллюстративное фото украинских дзюдоистов - Федерация дзюдо Украины

Международная федерация дзюдо допустила к соревнованиям в нейтральном статусе семерых российских спортсменов, в том числе действующего военнослужащего.

Источник: пресс-служба Федерации дзюдо Украины

Детали: Президент Федерации дзюдо Украины Михаил Кошляк сообщил, что молодежная сборная Украины по дзюдо не будет участвовать в чемпионате мира среди юниоров из-за допуска россиян.

Реклама:

Прямая речь: Международная федерация дзюдо, как всегда, в последний момент допустила к чемпионату мира среди юниоров в нейтральном статусе семерых российских спортсменов, один из которых действующий военнослужащий. Так что сборная Украины отказалась от участия в мировом юниорском первенстве".

Детали: Чемпионат мира по дзюдо среди спортсменов до 21 года состоится в португальском Одивелаше с 4 по 8 октября.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • УЕФА разрешила российским детским командам играть на международных соревнованиях. Украинская ассоциация футбола решительно осудила решение УЕФА о возвращении к международным соревнованиям команд U-17 из России и заявила, что Украина не будет участвовать в турнирах с россиянами.
  • Сборная Украины по пляжному футболу не сыграет 15-24 февраля в ОАЭ на чемпионате мира из-за участия команды из Беларуси.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоМежду Львовом и Варшавой запустили первый поезд

Нападение ХАМАС положило конец отношениям Нетаньяху и Путина - WSJ

видеоСБУ дронами устроила россиянам блэкаут в Белгородской области - источник

Израиль перенес операцию в секторе Газа, которую планировал на выходные - NYT

В Польше начались парламентские выборы

Атакуя Авдеевку, россияне сталкиваются со значительными проблемами – ISW

Все новости...
Последние новости
17:19
В Германии вырос уровень преступности, связанной с контрабандой людей
17:09
Играли в поле: на Николаевщине дети подорвались на мине, один мальчик погиб
17:01
Явка на выборах в Польше выше, чем 4 года назад
16:49
МВФ запустил фонд для поддержки реформ в Украине
16:39
Россияне ударили ракетой по Запорожскому району
16:30
Алиев поднял флаг Азербайджана в столице Нагорного Карабаха
16:18
фотоРоссияне обстреливают Херсон: есть разрушения, повреждены линии электропередач
16:08
Под Черниговом в лесополосе насмерть подорвался мужчина, еще один травмирован
15:42
Путин заявил, что готовится к наступлениям ВСУ
15:39
Блинкен встретился с наследным принцем Саудовской Аравии для обсуждения атак ХАМАС на Израиль
Все новости...
Реклама: