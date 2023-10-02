Международная федерация дзюдо допустила к чемпионату военного РФ
Международная федерация дзюдо допустила к соревнованиям в нейтральном статусе семерых российских спортсменов, в том числе действующего военнослужащего.
Источник: пресс-служба Федерации дзюдо Украины
Детали: Президент Федерации дзюдо Украины Михаил Кошляк сообщил, что молодежная сборная Украины по дзюдо не будет участвовать в чемпионате мира среди юниоров из-за допуска россиян.
Прямая речь: Международная федерация дзюдо, как всегда, в последний момент допустила к чемпионату мира среди юниоров в нейтральном статусе семерых российских спортсменов, один из которых действующий военнослужащий. Так что сборная Украины отказалась от участия в мировом юниорском первенстве".
Детали: Чемпионат мира по дзюдо среди спортсменов до 21 года состоится в португальском Одивелаше с 4 по 8 октября.
Предыстория:
- УЕФА разрешила российским детским командам играть на международных соревнованиях. Украинская ассоциация футбола решительно осудила решение УЕФА о возвращении к международным соревнованиям команд U-17 из России и заявила, что Украина не будет участвовать в турнирах с россиянами.
- Сборная Украины по пляжному футболу не сыграет 15-24 февраля в ОАЭ на чемпионате мира из-за участия команды из Беларуси.