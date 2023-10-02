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Международная федерация дзюдо допустила к чемпионату военного РФ

Татьяна ОлейникПонедельник, 2 октября 2023, 23:15
Международная федерация дзюдо допустила к чемпионату военного РФ
Иллюстративное фото украинских дзюдоистов - Федерация дзюдо Украины

Международная федерация дзюдо допустила к соревнованиям в нейтральном статусе семерых российских спортсменов, в том числе действующего военнослужащего.

Источник: пресс-служба Федерации дзюдо Украины

Детали: Президент Федерации дзюдо Украины Михаил Кошляк сообщил, что молодежная сборная Украины по дзюдо не будет участвовать в чемпионате мира среди юниоров из-за допуска россиян.

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Прямая речь: Международная федерация дзюдо, как всегда, в последний момент допустила к чемпионату мира среди юниоров в нейтральном статусе семерых российских спортсменов, один из которых действующий военнослужащий. Так что сборная Украины отказалась от участия в мировом юниорском первенстве".

Детали: Чемпионат мира по дзюдо среди спортсменов до 21 года состоится в португальском Одивелаше с 4 по 8 октября.

Предыстория:

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  • УЕФА разрешила российским детским командам играть на международных соревнованиях. Украинская ассоциация футбола решительно осудила решение УЕФА о возвращении к международным соревнованиям команд U-17 из России и заявила, что Украина не будет участвовать в турнирах с россиянами.
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