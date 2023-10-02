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Трамп прибыл на рассмотрение дела о его мошенничестве

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 2 октября 2023, 23:32
Трамп прибыл на рассмотрение дела о его мошенничестве
Трамп на заседании. Фото - АР

Экс-президент США Дональд Трамп в понедельник принял участие в судебном заседании в Нью-Йорке по делу, где его, родных и бизнес-империю Trump Organization обвиняют в мошенничестве из-за завышения стоимости недвижимости.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Детали: Нынешнее дело ведет генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс. Прокуратура утверждает, что Трамп путем ложных заявлений превысил стоимость своего имущества на 3,6 миллиарда долларов, таким образом получая выгодные кредиты от банков.

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Экс-президент США и его адвокаты же настаивали, что оценка недвижимости не может быть объективной (а потому нет оснований говорить о завышении стоимости), выгодные кредиты были полностью выплачены и поэтому никому не нанесли ущерб, а бизнес Трампа и его партнеров процветал.

На первом заседании стороны обвинения и защиты только объявляют вступительные заявления. Сам Трамп, который называл суд "мошенничеством", "фикцией" и "охотой на ведьм", будет давать показания минимум через несколько недель.

На прошлой неделе судья по делу Артур Энгорн принял предварительное решение по одному из семи пунктов обвинения прокуратуры Нью-Йорка, постановив, что Трамп совершил мошенничество в своих деловых отношениях.

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Нынешнее судебное разбирательство пройдет без присяжных и будет касаться остальных пунктов иска, в частности обвинений в сговоре, фальсификации деловой документации и мошенничестве со страхованием.

Решение ожидается ориентировочно в декабре этого года. Если экс-президента США признают виновным, ему и его детям могут запретить занимать руководящие должности в компаниях штата Нью-Йорк, на пять лет запретят там покупать недвижимость и заставят возместить нанесенный банкам ущерб в размере 250 миллионов долларов.

Трамп до сих пор не принимал личного участия в судебных делах, которые начали рассматриваться по существу – например по гражданскому иску писательницы Джин Кэрролл, которая обвиняла экс-президента в домогательствах, или в рамках расследования о мошенничестве руководства Trump Organization.

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