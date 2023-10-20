Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В ряде областей объявлена воздушная тревога, второй раз за вечер взрывы в Кривом Роге

Татьяна ОлейникПятница, 20 октября 2023, 23:50
В ряде областей объявлена воздушная тревога, второй раз за вечер взрывы в Кривом Роге
карта воздушных тревог – alerts.in.ua

Воздушные силы ВСУ объявили о воздушной тревоге вечером 20 октября в ряде областей Украины, местные власти Кривого Рога сообщают о взрыве в городе.

Источник: Воздушные силы в Telegram, Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул

Детали: По состоянию на 23:51, воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях.

Реклама:

В то же время Александр Вилкул сообщил о взрыве в Кривом Роге.

Что предшествовало:

  • Вечером 20 октября Россия ударила ракетой по дачному кооперативу в Кривом Роге, погибший.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: воздушная тревогаКривой Рогвзрыв
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский поручил правительству выполнить требования ЕС для переговоров о вступлении

Россия просит другие страны вернуть проданное им оружие – WSJ

исправлено Рада не отменила заочную и вечернюю формы обучения в вузах с 2024-го: что изменится взамен

фотоРоссия попала ракетой по судну Либерии в Одесской области: есть погибший и раненые, в том числе иностранцы

Студенты вуза, где работает Фарион, обратились к правоохранителям

видеоПьяный угнал ВАЗ, не заплатил за бензин на АЗС и, убегая от погони, протаранил авто полиции

Все новости...
РФ нанесла удар по пригороду Кривого Рога: погиб мужчина
Россия копит снаряды и готовит новое наступление - разведка Эстонии
РосСМИ: в России назначили нового главкома ПКС вместо Суровикина
Российский самолет Ил-76МД вспыхнул во время взлета в Душанбе – росСМИ
Последние новости
23:14
Венгерский дипломат: Украина не будет в ЕС во время войны – там нет свободы слова и выборов
23:07
Зеленский: Украина уже подготовилась к решению Европейского совета по переговорам
22:46
Минобороны создало Департамент здравоохранения. Кто его возглавил?
22:25
Кулеба в Брюсселе призвал послов продолжить поддержку Украины
22:09
GM Cruise отзывает 950 беспилотных автомобилей из-за аварии с пешеходом
21:55
Зеленский поручил правительству выполнить требования ЕС для переговоров о вступлении
21:43
В Раде отказались предоставлять информацию о заграничных командировках нардепов – Схемы
21:32
В ОПУ говорят, что готовы изменить закон об образовании на фоне "венгерских" требований ЕС
21:17
Россия просит другие страны вернуть проданное им оружие – WSJ
21:16
исправлено Рада не отменила заочную и вечернюю формы обучения в вузах с 2024-го: что изменится взамен
Все новости...
Реклама: