В ряде областей объявлена воздушная тревога, второй раз за вечер взрывы в Кривом Роге

Воздушные силы ВСУ объявили о воздушной тревоге вечером 20 октября в ряде областей Украины, местные власти Кривого Рога сообщают о взрыве в городе.

Источник: Воздушные силы в Telegram, Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул

Детали: По состоянию на 23:51, воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях.

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В то же время Александр Вилкул сообщил о взрыве в Кривом Роге.

Что предшествовало:

Вечером 20 октября Россия ударила ракетой по дачному кооперативу в Кривом Роге, погибший.