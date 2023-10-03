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Россияне запускали ударные дроны: тревога была в южных областях

"Украинская правда"Вторник, 3 октября 2023, 00:55
Россияне запускали ударные дроны: тревога была в южных областях
Фото иллюстрационное, Getty images

В ночь на 3 октября угроза ударных беспилотников была в трех областях: Херсонской, Николаевской и Днепропетровской.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Детали: Кроме этого, наблюдалась активность вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях. 

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Также была угроза применения авиационного вооружения для прифронтовых районов.

В 1:24 тревога распространилась на Днепропетровскую область.

Кроме этого, в Донецкой области была угроза применения баллистического вооружения.

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В 1:50 военные добавили, что воздушная тревога в Запорожской области связана с активностью вражеской тактической авиации.

Также, по информации воздушников, наблюдалось несколько групп ударных БпЛА типа "Шахед", следующих из Черного моря через Очаковский район Николаевской области в направлении Кривого Рога Днепропетровской области. Они добавили, что курс беспилотников может меняться.

В 2:06 угроза распространилась на Запорожскую область. Группы "Шахедов" двигаются через Николаевскую область в северо-восточном направлении.

В 3.35 раздался отбой воздушной угрозы.

Темы: воздушная тревогабеспилотники
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