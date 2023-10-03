Совбез ООН одобрил отправку иностранных военных на Гаити

Совет безопасности ООН дал разрешение на развертывание вооруженных многонациональных сил на Гаити, поскольку страна Карибского бассейна борется с насилием и политическим параличом.

Источник: CNN

Детали: За резолюцию проголосовали 13 членов совета, Россия и Китай воздержались.

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Возглавит миссию Кения, которая пообещала предоставить 1000 своих полицейских.

Отмечается, что силы многонациональной поддержки будут находиться на Гаити 12 месяцев с возможностью продления срока.

Враждующие банды контролируют большую часть Порт-о-Пренса - столицы и главного порта Гаити - перекрывая жизненно важные линии снабжения в остальную часть страны. Члены банды также терроризировали столичное население, заставив около 200 000 человек покинуть свои дома из-за неизбирательных убийств, похищений, поджогов и изнасилований.

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Ожидается, что миссия укрепит местную безопасность и усилит гаитянскую национальную полицию в преследовании банд.