Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Совбез ООН одобрил отправку иностранных военных на Гаити

"Украинская правда"Вторник, 3 октября 2023, 06:30
Совбез ООН одобрил отправку иностранных военных на Гаити
Гаити, фото Getty Images

Совет безопасности ООН дал разрешение на развертывание вооруженных многонациональных сил на Гаити, поскольку страна Карибского бассейна борется с насилием и политическим параличом.

Источник: CNN

Детали: За резолюцию проголосовали 13 членов совета, Россия и Китай воздержались. 

Реклама:

Возглавит миссию Кения, которая пообещала предоставить 1000 своих полицейских.

Отмечается, что силы многонациональной поддержки будут находиться на Гаити 12 месяцев с возможностью продления срока.

Враждующие банды контролируют большую часть Порт-о-Пренса - столицы и главного порта Гаити - перекрывая жизненно важные линии снабжения в остальную часть страны. Члены банды также терроризировали столичное население, заставив около 200 000 человек покинуть свои дома из-за неизбирательных убийств, похищений, поджогов и изнасилований.

ВИДЕО ДНЯ

Ожидается, что миссия укрепит местную безопасность и усилит гаитянскую национальную полицию в преследовании банд.

Темы: ООН
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

Все новости...
ООН
В Карабах прибыла миссия ООН впервые за 30 лет
Армения подала иск против Азербайджана в Международный суд ООН
BBC: Россия агитирует в ООН, чтобы ее вернули в Совет по правам человека
Последние новости
14:33
Зеленский: От ракетного удара 29 декабря погибли 39 человек
14:18
Основатель правящей партии Грузии Иванишвили заявил, что возвращается в политику
14:03
фотоБойцы НГУ сбили крылатую ракету из стрелкового оружия во время массированной атаки в пятницу
13:51
В энергосистеме нет дефицита, резервов мощностей достаточно
13:38
обновлено от 12:22Силы ПВО сбили ракету возле Днепра
13:28
В Киеве водоканал сбрасывал химикаты в реку – экоинспекция
13:11
В Чехии после стрельбы в университете открыли 90 дел из-за одобряющих комментариев онлайн
12:52
фотоВо дворе поврежденной от обстрела РФ многоэтажки в Одессе включили гирлянду на елке
12:50
Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура
12:44
Цены на нефть упали на 10% в 2023 году
Все новости...
Реклама: