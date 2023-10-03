Россия потеряла в войне против Украины еще 360 "штыков" и 15 танков – Генштаб ВСУ
Вторник, 3 октября 2023, 08:29
За сутки 2 октября украинские защитники на фронте уничтожили порядка 360 российских захватчиков, 15 вражеских танков и 40 артиллерийских систем.
Источник: спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Павел Ковальчук в эфире телемарафона новостей утром 3 октября 2023 года
Детали: По данным Генштаба ВСУ, за последние сутки враг потерял:
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- 360 оккупантов;
- 15 танков;
- 8 боевых бронированных машин;
- 40 артиллерийских систем;
- 20 БПЛА оперативно-тактического уровня;
- 23 автомобиля;
- 5 единиц специальной техники.