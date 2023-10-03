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Россия потеряла в войне против Украины еще 360 "штыков" и 15 танков – Генштаб ВСУ

Елена РощинаВторник, 3 октября 2023, 08:29
Россия потеряла в войне против Украины еще 360 штыков и 15 танков – Генштаб ВСУ
Бойцы в окопе, иллюстративное фото Генштаба ВСУ

За сутки 2 октября украинские защитники на фронте уничтожили порядка 360 российских захватчиков, 15 вражеских танков и 40 артиллерийских систем.

Источник: спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Павел Ковальчук в эфире телемарафона новостей утром 3 октября 2023 года

Детали: По данным Генштаба ВСУ, за последние сутки враг потерял:

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  • 360 оккупантов;
  • 15 танков;
  • 8 боевых бронированных машин;
  • 40 артиллерийских систем;
  • 20 БПЛА оперативно-тактического уровня;
  • 23 автомобиля;
  • 5 единиц специальной техники.

Темы: войнаГенштабРосcия
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