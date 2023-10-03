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На севере увеличат количество мобильных огневых групп для лучшей работы ПВО – Наев

Алена МазуренкоВторник, 3 октября 2023, 09:32
На севере увеличат количество мобильных огневых групп для лучшей работы ПВО – Наев

Командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил, что на севере страны стремятся увеличить количество мобильных огневых групп для лучшей работы ПВО.

Источник: Наев в Facebook

Прямая речь: "В Северной операционной зоне вместе с главами областных военных администраций принимаются меры по повышению количества мобильных огневых групп.

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Это необходимо для того, чтобы повысить эффективность системы противовоздушной обороны".

Детали: По его словам, это необходимо для защиты людей и объектов энергетической инфраструктуры зимой.

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