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Россия успешно манипулирует общественным мнением через клеймо "иноагента" − британская разведка

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 3 октября 2023, 09:55
Россия успешно манипулирует общественным мнением через клеймо иноагента − британская разведка
Фото иллюстративное из Тwitter Медиазоны

России удалось использовать статус "иностранного агента" для манипулирования общественным мнением − две трети опрошенных россиян заявили, что считают "иностранных агентов" "предателями", которые "распространяют ложь" о РФ.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор Минобороны Великобритании 

Детали: Разведка проанализировала новый опрос государственного Всероссийского центра изучения общественного мнения от 26 сентября. И выяснила, что Россия успешно использует определение "иностранного агента" как инструмент манипулирования общественным мнением.

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По данным центра, 61% опрошенных заявили, что считают "иностранных агентов" "предателями", которые "распространяют ложь" о России.

Британские эксперты напоминают, что Россия расширила законодательство об "иностранных агентах" после полномасштабного вторжения в Украину.

Они подчеркивают, что эти меры значительно сужают информационное пространство внутри России. А это в свою очередь делает все более сложной артикуляцию любой точки зрения, в том числе несогласия относительно войны, которая отличается от официальной линии.

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Темы: Росcияпропагандасоциологиявойна
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