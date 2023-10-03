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"Иногда бывают жесткие беседы": Клименко рассказал, как проходят Ставки

Роман Кравец, Татьяна ЛозовенкоВторник, 3 октября 2023, 11:09
Иногда бывают жесткие беседы: Клименко рассказал, как проходят Ставки
Игорь Клименко, фото УП

Министр внутренних дел Игорь Клименко рассказал, как проходят заседания Ставки Верховного главнокомандующего.

Источник: министр внутренних дел Игорь Клименко в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Президент собирает в определенном месте членов Ставки. Мы заслушиваем командиров, находящихся на местах, по боевым действиям, которые происходят, по нашим позициям, какие задачи планируются на ближайшее время. 

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Президент заслушивает также вопросы логистического и боевого обеспечения. 

Все проблемы, которые являются актуальными, там обсуждаются. Например, после того, как россияне массированно нас начинают обстреливать, мы разбираемся, где наши ошибки, где сильные стороны. 

Для докладов могут быть приглашены командующие различных родов войск. 

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Иногда там бывает достаточно жесткий разговор, потому что все люди военные, и мы находимся в военном положении. 

И для того, чтобы понимать, что происходит на линии фронта, президенту необходимо это все слышать".

Детали: После окончания каждого заседания выходит распоряжение Ставки Верховного главнокомандующего, где каждый ее член получает соответствующее задание.

Клименко отметил, что планированием операций занимается военный кабинет. Непосредственно перед самим планированием президент определяет, кто в этом кабинете будет находиться. 

По его словам, на Ставке могут обсуждать проблемы с мобилизацией, рассматривать вопросы деятельности областных военкоматов и др. 

В то же время Клименко не ответил на вопрос, озвучивались ли там планы, например, когда может закончиться война.

Прямая речь: "(Суровеет - ред.) Я об этом не буду говорить. Заседание Ставки - это закрытое заседание, и эта информация является закрытой".

Напомним: Клименко в интервью также сообщил, что у полиции нет правового механизма для привлечения к ответственности клубов и ресторанов, которые продолжают работать во время действия комендантского часа.

Темы: КлименкоМВДЗеленскийставка
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