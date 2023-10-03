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Бойцы ССО устроили фееричную детонацию: уничтожены 7 единиц техники и склад оккупантов

Валентина РоманенкоВторник, 3 октября 2023, 11:58
Бойцы ССО устроили фееричную детонацию: уничтожены 7 единиц техники и склад оккупантов
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На Запорожском направлении бойцы Сил специальных операций ВСУ уничтожили 5 БМП, 2 грузовика и полевой склад оккупантов.

Источник: пресс-служба ССО

Детали: Отмечается, что в ходе выполнения боевых задач на Запорожском направлении была получена информация о перемещении техники противника.

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Группа БпАК Сил спецопераций начала воздушную разведку с целью выявления и подтверждения целей.

Враг решил сосредоточить вероятные подразделения резерва в лесополосе, однако вскоре был обнаружен.

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Информацию оперативно передали артиллерийскому подразделению Сил обороны, огневое поражение было нанесено немедленно.

Указано также, что в результате детонации и возгорания повреждениям (и вероятно дальнейшему уничтожению) подверглась и другая техника противника.

Темы: ССОвойна
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