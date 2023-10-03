Армения ратифицировала Римский статут, несмотря на раздражение России

Национальное собрание Армении приняло законопроект о ратификации Римского статута, на основе которого основан Международный уголовный суд, ранее выдавший ордер на арест президента России Владимира Путина.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на News Armenia

Детали: За решение проголосовали 60 депутатов, 22 выступили против. Для одобрения проекта необходимо было 54 голоса.

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Перед голосованием две оппозиционные фракции заявили, что будут голосовать против.

Москва ранее назвала недружественным шагом намерение Еревана ратифицировать Римский статут и заявила, что этот шаг "будет иметь наиболее негативные последствия для двусторонних отношений".

Что предшествовало: Спикер Кремля Дмитрий Песков заявлял, что решение Армении по Римскому статуту является "чрезвычайно враждебным". При этом он отметил, что армянская сторона предложила заключить с Россией двустороннее соглашение по Римскому статуту.

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