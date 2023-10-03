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Армения ратифицировала Римский статут, несмотря на раздражение России

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 3 октября 2023, 12:52
Армения ратифицировала Римский статут, несмотря на раздражение России
Национальное собрание Армении. иллюстративное фото из Википедии

Национальное собрание Армении приняло законопроект о ратификации Римского статута, на основе которого основан Международный уголовный суд, ранее выдавший ордер на арест президента России Владимира Путина.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на News Armenia

Детали: За решение проголосовали 60 депутатов, 22 выступили против. Для одобрения проекта необходимо было 54 голоса.

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Перед голосованием две оппозиционные фракции заявили, что будут голосовать против.

Москва ранее назвала недружественным шагом намерение Еревана ратифицировать Римский статут и заявила, что этот шаг "будет иметь наиболее негативные последствия для двусторонних отношений".

Что предшествовало: Спикер Кремля Дмитрий Песков заявлял, что решение Армении по Римскому статуту является "чрезвычайно враждебным". При этом он отметил, что армянская сторона предложила заключить с Россией двустороннее соглашение по Римскому статуту.

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Предыстория:

  • Армения подписала Римский статут в 1998 году, но не ратифицировала его. В марте этого года Конституционный суд Армении решил, что Римский статут Международного уголовного суда соответствует конституции страны.
  • В конце сентября парламентский комитет дал положительное заключение по ратификации статута и его вынесли на пленарное заседание.
  • Официальный Ереван подчеркивал необходимость ратификации Статута и признания его юрисдикции, подчеркивая, что риск новой военной агрессии против Армении со стороны Азербайджана остается высоким, а после ратификации документа военные преступления Баку будут подпадать под юрисдикцию МУС.
  • Что касается беспокойства России, то на днях представитель Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян уточнил: после ратификации Римского статута об аресте президента РФ Владимира Путина при въезде в Армению не может быть речи, поскольку нынешние руководители государств наделены иммунитетом.
  • Государства, ратифицировавшие Римский статут, обязаны арестовать Владимира Путина в случае его приезда на территорию страны по ордеру, выданному Международным уголовным судом в контексте российской агрессии против Украины.

Темы: АрменияМеждународный уголовный судРосcияПутин
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