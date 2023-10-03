На Восточном направлении за одни сутки бойцы ССО уничтожили 27 россиян и вывели из строя "Нону"
Вторник, 3 октября 2023, 13:30
Силы спецальных операций рассказали, как за одни сутки ликвидировали почти три десятка российских захватчиков.
Источник: пресс-служба ССО
Дословно: "На восточном операционном направлении за сутки бойцами ССО было уничтожено 27 оккупантов, еще 10 получили ранения.
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Также выведена из строя самоходная артиллерийская установка 2С9 "Нона".
Это были продуктивные сутки! Идем дальше".
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Детали: В пресс-службе отмечают, что на обнародованном видео - отдельные кадры работы операторов ССО (украинские FPV-дроны сбрасывают боеприпасы на головы врага -ред.).